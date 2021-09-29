100% залишаюся у політиці, – Разумков про плани після можливої відставки

Дмитро Разумков планує залишатись в політиці, у разі, якщо його відкличуть з посади спікера. Голова Верховної Ради наголосив, що йому подобається його робота – і як керівника парламенту, і як нардепа.

Про це Разумков повідомив в ефірі одного з українських телеканалів. Він запевнив, що з політики нікуди не піде.

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Мені подобається моя робота, – Разумков

100 %. Мені подобається моя робота і в якості народного депутата, і в якості Голови Верховної Ради. Я буду працювати. Я залишуся в політиці і буду далі рухатися,

– наголосив Разумков.

Політик зауважив, що повинен рухатись далі – адже ще не виконані обіцянки, які давали ще під час передвиборчої кампанії 2019 року. Це він начебто робитиме попри протидію опонентів, кого саме спікер має на увазі – він не уточнив.

У "Слузі народу" не збирають підписів за відкликання Разумкова

Тим часом у "Слузі народі" кажуть, що підписів за відкликання спікера не збирають. Данило Гетманцев назвав чутки про це маніпуляцією.

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Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук вважає, що до Разумкова назбиралось чимало питань – зокрема щодо певних його голосувань. Політикиня вважає, що добре було влаштувати відверту розмову між Разумковим та президентом Зеленським.