1000 окупантів, 12 танків, 16 броньованих машин, РСЗВ: величезні втрати ворога на 1 лютого
1 лютого 2024, 07:53Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ показують ворогу, що йому не місце на чужій землі. Так, окупанти тільки за минулу добу втратили 1000 одиниць особового складу.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти втратили 386 230 солдатів. Проте їхні втрати можуть бути більшими, адже порахувати їх важко через інтенсивні бої.
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Які втрати Росії на війні в Україні
- особового складу – 386 230 (+1000);
- танків – 6322 (+12);
- бойових броньованих машин – 11773 (+16);
- артилерійських систем – 9228 (+33);
- РСЗВ – 976 (+2);
- засоби ППО – 663 (+0);
- літаків – 332 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7136 (+36);
- крилаті ракети – 1847 (+1);
- кораблі /катери – 23 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12267 (+36);
- спеціальна техніка – 1462 (+10).
Втрати ворога станом на 1 лютого 2024 року
Які втрати ворога за підрахунками ЦРУ
- Очільник американської розвідки Вільям Бернс заявив, що втрати Росії з 24 лютого 2022 року сягають 315 тисяч їхніх військових. Мовиться як про ліквідованих, так і про поранених.
- Також Збройні Сили України знищили дві третини довоєнних танкових запасів так званої "другої армії світу".
- За словами глави розвідки, програма військової модернізації Владіміра Путіна зійшла на пси. Це прямий результат "доблесті та майстерності українських солдатів, підкріплений підтримкою Заходу".