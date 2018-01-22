100-річчя незалежності: паралелі історичних подій столітньої давнини і сучасної України

Сьогодні Україна відзначає не лише 99-річницю соборності, а й 100-річчя незалежності. Саме цього дня у далекому 1918-му прийняли 4-й Універсал Української центральної Ради, яким проголосили незалежність України.

Доленосний для України документ – 4-й Універсал, який проголошував незалежність. Брав участь у його підготовці і сподвижник Симона Петлюри, адміністративний старшина Армії УНР Оникій Богун. Ті історичні події описав у спогадах, які зараз вивчають його правнуки.

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Нині Україна, як і 100 років тому, потерпає від російської агресії та інформаційної пропаганди. Єдність українських земель - знову під загрозою.

Український народ не був знищений ні агресорами, ні тоталітарними режимами, ні геноцидами. Ми відновили свою незалежність у 91-му році і тому я впевнений, що і сьогоднішню агресію ми зможемо перемогти,

– сказав заступник голови Інституту національної пам'яті Володимир Тиліщак.

Одвічне прагнення українців до єдності нікуди не зникло - кажуть науковці. Щоправда, неоголошена війна на Сході країни вплинула на настрої українців – каже професор Львівського університету Наталія Черниш. Вивченню ідентичності жителів Львова і Донецька вона присвятила більше 20-ти років життя.

Якщо у Львові є стала за 5 вимірювань, з 1994-го, вертикаль ідентичності, от на першому місці – українець – громадянин України, львів’янин, західняк, греко-католик, то в Донецьку повернулась російська ідентичність, близька до ідентичності "радянські люди", яка була у 1994-му. Зникла абсолютно "громадянин України",

– розповіла професор кафедри соціології Львівського університету ім.Франка Наталія Черниш.

Такі тенденції науковець пояснює тим, що патріотично налаштовані українці переїхали на мирну територію. Зараз серед опитаних жителів Донбасу нині лише 7% вважають себе українцями. У прифронтовому Краматорську, наприклад, сьогодні теж відзначали День соборності та 100-річчя незалежності. Тут неодноразово лунали гасла: Україна – єдина.

Як пересічні українці, так і науковці переконані: Україні вдасться повернути втрачені землі, головне - триматися разом.