Росія прагне угоди з Іраном, окупанти просуваються поблизу Сіверська: хронологія 1037 дня війни

26 грудня в Україні триває 1037 доба повномасштабного вторгнення. Росіяни продовжують обстрілювати українські території, однак, Сили оборони гідно дають відсіч противнику.

Про події на фронті та головні новини 26 грудня повідомляє 24 Канал.

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