Росія прагне угоди з Іраном, окупанти просуваються поблизу Сіверська: хронологія 1037 дня війни
26 грудня в Україні триває 1037 доба повномасштабного вторгнення. Росіяни продовжують обстрілювати українські території, однак, Сили оборони гідно дають відсіч противнику.
Про події на фронті та головні новини 26 грудня повідомляє 24 Канал.
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Росіяни намагаються просуватися на Сіверському та Лиманському напрямках, щоб сформувати плацдарм наступу на Слов'янськ та Краматорськ. Для того, щоб зупинити ворога, Україні необхідні великокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети та міномети. Президент США Джо Байден засудив ракетний удар Росії по Україні на Різдво та пообіцяв збільшити постачання ракет для ППО. Він також додав, що США продовжать підтримувати Україну. Лідери Фінляндії, Латвії та Естонії висловили стурбованість щодо неготовності НАТО до боротьби з Росією без підтримки США та закликали посилити оборону Європи. Окрім цього, вони попередили, що Європа перебуває на межі можливостей допомоги Україні. У Франції завершили шестимісячну підготовку українських пілотів та механіків для винищувачів Dassault Mirage 2000-5F. Перші такі винищувачі Франція надасть Україні вже на початку 2025 року.
Яка ситуація на фронті
Байден пообіцяв Україні більше ракет для ППО
НАТО не готове до війни з Росією без США, – The Independent
Франція завершила навчання українських пілотів та механіків
Росіяни намагаються просуватися на Сіверському та Лиманському напрямках, щоб сформувати плацдарм наступу на Слов'янськ та Краматорськ.
Для того, щоб зупинити ворога, Україні необхідні великокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети та міномети.
Президент США Джо Байден засудив ракетний удар Росії по Україні на Різдво та пообіцяв збільшити постачання ракет для ППО.
Він також додав, що США продовжать підтримувати Україну.
Лідери Фінляндії, Латвії та Естонії висловили стурбованість щодо неготовності НАТО до боротьби з Росією без підтримки США та закликали посилити оборону Європи.
Окрім цього, вони попередили, що Європа перебуває на межі можливостей допомоги Україні.
У Франції завершили шестимісячну підготовку українських пілотів та механіків для винищувачів Dassault Mirage 2000-5F.
Перші такі винищувачі Франція надасть Україні вже на початку 2025 року.