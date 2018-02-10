Нічна атака "Шахедами" та вибухи у Росії: хронологія 1083 дня війни
Російська армія 10 лютого, у 1083 день повномасштабного вторгнення, продовжує атакувати Україну як на фронті, так і з повітря. Наші захисники героїчно обороняються та завдають ударів по тилу агресора.
Про наслідки російських атак, ситуацію на лінії бойового зіткнення та міжнародній арені, головні новини 10 лютого – читайте у хронології 24 Каналу.
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Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що Сполучені Штати досягли певного прогресу у спробах зупинити війну між Росією та Україною. Водночас він не розкрив деталей своїх контактів із Путіним. На запитання, чи спілкувався він із Путіним після вступу на посаду 20 січня або ще раніше, Трамп відповів: "У мене це було. Скажімо так, у мене це було... І я очікую ще багато розмов. Ми повинні закінчити цю війну". Він також підкреслив, що не має наміру розголошувати деталі переговорів. Якщо ми розмовляємо, я не хочу розповідати вам про розмови. Я вірю, що ми досягаємо прогресу. Ми хочемо зупинити українсько-російську війну, Дональд Трамп також зазначив, що США підтримують зв’язок і з Києвом, і з Москвою. У поліції розповіли, що внаслідок вибуху у Сумах сталося загоряння декількох автомобілів, ще більше десятка транспортних засобів зазнали пошкоджень. Також у трьох багатоквартирних будинках пошкоджені вікна. На місці події оперативно працюють поліцейські, рятувальники та інші профільні служби. Проводиться ліквідація наслідків атаки. Інформація щодо кількості постраждалих та рівня руйнувань наразі уточнюється, За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про порушення законів і звичаїв війни. Пізніше стало відомо про одну травмовану людину. Це жінка 1987 року народження, яку шпиталізували, про що повідомили у міській раді Сум. В одному з будинків немає газопостачання. За даними ДСНС, з постраждалого будинку було евакуйовано 60 осіб. Рятувальники загасили пожежу. Близько 2 ночі у телеграм-спільнотах Краснодарського краю Росії почали масово писати про загрозу дронів, а згодом про вибухи та роботу протиповітряної оборони. Серед іншого влада звітувала про збиті безпілотники у селищі Афіпському, де, мовляв, пошкоджено приватний будинок. Та саме там розташований нафтопереробний завод, який є законною військовою ціллю. Також росіяни писали, що безпілотники атакують місто Слов'янськ-на-Кубані, там нарахували не менш як 10 вибухів. А перед цим люди чули звуки, подібні до прольоту БпЛА. І там також постраждав будинок, де вибило шибки. У самому Краснодарі начебто уламки БпЛА впали на багатоповерхівку – ЖК "Центральний". Кажуть, жертв немає. Кореспонденти Суспільного близько 01:30 повідомили про вибухи у Києві. Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Святошинському районі пожежа, за інформацією екстрених служб, не повʼязана з ворожою атакою на місто. Міський голова також додав, що у Соломʼянському районі столиці, попередньо через падіння уламків БпЛА, горить одноповерхова нежитлова будівля. Крім цього, було займання на території поруч. У КМВА тим часом повідомили про роботу ППО в Києві. Утім, кажуть, наразі падіння уламків не зафіксовано. Віцепрезидент США Джей Ді Венс планує зустрітись із Володимиром Зеленським уже цього тижня. Це станеться на полях Мюнхенської конференції. Відомо, що Володимир Зеленський очолить делегацію України на щорічній конференції з питань безпеки, яка розпочнеться 14 лютого. Туди ж приїде і Джей Ді Венс разом із кількома іншими топпосадовцями США, і американські журналісти стверджують, що у віцепрезидента США вже запланована розмова з Зеленським.
Трамп заявив про прогрес у переговорах з Росією
– заявив Трамп.
Які наслідки ворожої атаки по Сумах
Наслідки російського удару "Шахедами" по Сумах / Фото Нацполіції
– зазначили правоохоронці.
У місті постраждали автівки / Фото Нацполіції
У будинках Сум повибивало шибки та скло / Фото Нацполіції
У Краснодарському краї літають невідомі дрони
У Києві було чутно вибухи
Джей Ді Венс зустрінеться з Володимиром Зеленським у Мюнхені
Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що Сполучені Штати досягли певного прогресу у спробах зупинити війну між Росією та Україною. Водночас він не розкрив деталей своїх контактів із Путіним.
На запитання, чи спілкувався він із Путіним після вступу на посаду 20 січня або ще раніше, Трамп відповів: "У мене це було. Скажімо так, у мене це було... І я очікую ще багато розмов. Ми повинні закінчити цю війну".
Він також підкреслив, що не має наміру розголошувати деталі переговорів.
Якщо ми розмовляємо, я не хочу розповідати вам про розмови. Я вірю, що ми досягаємо прогресу. Ми хочемо зупинити українсько-російську війну,
Дональд Трамп також зазначив, що США підтримують зв’язок і з Києвом, і з Москвою.
У поліції розповіли, що внаслідок вибуху у Сумах сталося загоряння декількох автомобілів, ще більше десятка транспортних засобів зазнали пошкоджень. Також у трьох багатоквартирних будинках пошкоджені вікна.
На місці події оперативно працюють поліцейські, рятувальники та інші профільні служби. Проводиться ліквідація наслідків атаки. Інформація щодо кількості постраждалих та рівня руйнувань наразі уточнюється,
За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про порушення законів і звичаїв війни.
Пізніше стало відомо про одну травмовану людину. Це жінка 1987 року народження, яку шпиталізували, про що повідомили у міській раді Сум. В одному з будинків немає газопостачання.
За даними ДСНС, з постраждалого будинку було евакуйовано 60 осіб. Рятувальники загасили пожежу.
Близько 2 ночі у телеграм-спільнотах Краснодарського краю Росії почали масово писати про загрозу дронів, а згодом про вибухи та роботу протиповітряної оборони.
Серед іншого влада звітувала про збиті безпілотники у селищі Афіпському, де, мовляв, пошкоджено приватний будинок. Та саме там розташований нафтопереробний завод, який є законною військовою ціллю.
Також росіяни писали, що безпілотники атакують місто Слов'янськ-на-Кубані, там нарахували не менш як 10 вибухів. А перед цим люди чули звуки, подібні до прольоту БпЛА. І там також постраждав будинок, де вибило шибки.
У самому Краснодарі начебто уламки БпЛА впали на багатоповерхівку – ЖК "Центральний". Кажуть, жертв немає.
Кореспонденти Суспільного близько 01:30 повідомили про вибухи у Києві.
Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Святошинському районі пожежа, за інформацією екстрених служб, не повʼязана з ворожою атакою на місто.
Міський голова також додав, що у Соломʼянському районі столиці, попередньо через падіння уламків БпЛА, горить одноповерхова нежитлова будівля. Крім цього, було займання на території поруч.
У КМВА тим часом повідомили про роботу ППО в Києві. Утім, кажуть, наразі падіння уламків не зафіксовано.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс планує зустрітись із Володимиром Зеленським уже цього тижня. Це станеться на полях Мюнхенської конференції.
Відомо, що Володимир Зеленський очолить делегацію України на щорічній конференції з питань безпеки, яка розпочнеться 14 лютого.
Туди ж приїде і Джей Ді Венс разом із кількома іншими топпосадовцями США, і американські журналісти стверджують, що у віцепрезидента США вже запланована розмова з Зеленським.