Нічна атака "Шахедами" та вибухи у Росії: хронологія 1083 дня війни

Російська армія 10 лютого, у 1083 день повномасштабного вторгнення, продовжує атакувати Україну як на фронті, так і з повітря. Наші захисники героїчно обороняються та завдають ударів по тилу агресора.

Про наслідки російських атак, ситуацію на лінії бойового зіткнення та міжнародній арені, головні новини 10 лютого – читайте у хронології 24 Каналу.

Дивіться також Росіяни наступали біля Часового Яру та Торецька: оновлення карт ISW