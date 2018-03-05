10 кілограмів за місяць: які продукти варто виключити з раціону, щоб швидко схуднути

Людина завжди шукає якісь нові страви, щоб урізноманітнити свій раціон. Однак дієтологи наголошують: якщо харчуватись в один і той самий час та вживати продукти, багаті на вітаміни, організм працював би як годинник. Відтак питання ожиріння взагалі б не виникало.

Водночас, для того, щоб розпрощатись із 10 лишніми кілограмами за місяць, можна всього лиш відмовитись від 5 продуктів, повідомляє Cosmopolitan.

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Козячий сир



Козячий сир варто виключити раціону

Любителям козячого сиру варто вживати продукт виключно на сніданку. Вчені довели, що саме цей продукт містить особливі жири, які викликають помилкове відчуття голоду. Відтак людина може їсти козячий сир в необмеженій кількості, намагаючись втамувати голод. Окрім цього, козячий сир негативно впливає на самопочуття: викликає здуття та сповільнює перетравлення їжі.

Чорний шоколад



Чорний шоколад є збудником апетиту

Хоч дієтологи стверджують, що краще замінити молочний шоколад чорним, вчені доводять іншу думку. У цих солодощах є великий вміст кофеїну та теоброміну, які викликають збільшення апетиту. Тому часто люди не можуть стриматись від поїдання шоколаду, не обмежуючи себе однією скибкою.

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Гострий соус



Гострий соус не варто вживати при схудненні

За словами лікарів, вночі організм повинен відпочивати. Гостра їжа ж тримає шлунок в тонусі та змушує працювати. Для того, щоб втамувати печію, люди заїдають гостру вечерю жирною їжею або солодким, що згодом впливає на фігуру.

Вино



Вино спричиняє недосипання

Вино може викликати недосипання в людини, якщо споживати його за 2 години до сну. Відтак в організмі з'являються антиоксиданти, які впливають на глибокий сон та активність мозку. також медики стверджують, що після випивання вина люди схильна до переїдання.

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Випічка



Випічка впливає на фігуру

Прості вуглеводи, які містяться у випічці, організм переробляє в жир. Особливо це стосується тих продуктів, які людина споживає на ніч. Відтак організм, який вже не потребує енергії, відкладає запаси, які видніються на талії та стегнах.