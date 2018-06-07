10 продуктів, які збережуть шкіру від зморшок

Експерти вже давно голосять про те, що для попередження виникнення зморшок потрібно дбати про її зволоження та красу регулярно. Здорове харчування теж буде відмінним плюсом в період б’юті-процедур.

На основі багатьох ретельних досліджень експерти склали перелік з 10 корисних продуктів, які володіють неймовірними омолоджуючими властивостями.

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1. Авокадо

Авокадо не лише смачний і досить трендовий продукт у сьогоднішні дні, а й вміщує у собі багато корисних речовин та вітамінів: калій, натрій, магній, вітаміни С, Е, К1, Б6, фолієва кислота, ніацин, пантотенова кислота, рибофлавін, холін та інші.

2. Червона риба

Завдяки поліненасиченим жирним кислотам, шкіра має здатність довше утримувати вологу. Так шкіра стає пружнішою, а м’яка структура дає менше шансів для виникнення зморшок.

3. Помідори

Каротиноїдний пігмент лікопен, який міститься в помідорах сприяє синтезу колагену для пружності шкіри. Деякі дослідження також показують, що він здатний послабити негативний вплив ультрафіолетового випромінювання.

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4. Морква

Вітамін Д, який входить в склад моркви, є потужним антиоксидантом, який перешкоджає швидкому старінню шкіри. Цей помаранчевий овоч також є відмінним джерелом ретинолу і бета-каротину, які захищають шкіру від різних пошкоджень.

5. Кисломолочні продукти

Така продукція має здатність запобігати різним шкірним захворюванням, зменшувати алергічні реакції або знижувати гіперчутливість шкіри.

6. Оливкова олія

В оливковій олії теж містяться такі важливі для шкіри вітаміни А, D і Е. Зокрема, вони зменшують негативний вплив УФ-променів, зменшують запалення та запобігають окисленню ліпідів.

7. Зелений чай

Багато хто не знає, але цей тонізуючий напій володіє протизапальними і антиканцерогенними властивостями. Поживні речовини у свою чергу перешкоджають шкідливому впливу УФ-променів, а в поєднанні з сонцезахисними засобами здатні попереджувати рак шкіри.

8. Куркума

Пікантна спеція, яку використовували в лікувальних цілях ще в давнину, володіє протизапальною, антиканцерогенною та протиінфекційною дією. Куркума також виступає в ролі антиоксиданту, через що шкіра швидше відновлюється і довше виглядає молодою.

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9. Ківі

Такі смачні та користі фрукти теж містять не менш важливі вітаміни Е і С, виводять шкідливі токсини та захищають шкіру від УФ-променів.

10. Імбир

Смачний додаток до чаю, салатів та десертів має здатність перешкоджати раку шкіри та виводити з організму вільні радикали. Він також має протизапальний ефект.