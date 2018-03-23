10 простих секретів, як виглядати і почуватися молодше

Фітнес-експерт та прихильник здорового способу життя Браян Сюкі розповів, що робити для збереження молодості та здоров'я.

У своїй колонці для порталу Care 2 Сюкі поділився простими порадам з боротьби зі старінням, які багато людей просто ігнорують.

Як виглядати і почуватися молодше

Не ігноруйте сонцезахисний крем

Ультрафіолетове випромінювання сонця провокує утворення зморшок, знебарвлення і втрату еластичності шкіри, пігменті плями та інші видимі ознаки старіння. Сонцезахисний крем діє як бар’єр і може зберегти молодість шкіри і навіть знизити ризик розвитку раку шкіри.

Знайдіть час на медитацію

Зробіть медитацію щоденною звичкою, яка зарядить вас енергією і знизить рівень стресу.

Танцюйте

Танці не приберусь з вашого обличчя зморшки, але така активність підтримає молодість мозку. За результатами нещодавнього дослідження, танці діють на мозок активніше, ніж тренування на витривалість.

Найефективніші будуть танці, які об'єднують різні рухи. Тому спробуйте різні танцювальні програми - від сальси до брейк-дансу.

Спіть не менше 8 годин

Як наголошують науковці, у людей, які мало сплять, погіршується еластичність шкіри і з'являється нерівномірна пігментація шкіри. Брак сну не тільки прискорює старіння шкіри, але й знижує продуктивність мозку.

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Спіть на спині

Якщо постійно спати обличчям (або однієї його стороною) в подушку, на ньому з'являються "лінії сну", які з часом перетворюються на зморшки. Якщо вам дуже незручно спати на спині, тоді намагайтеся чергувати боки і використовувати м'які шовкові подушки.

Не користуйтеся соломинками для напоїв

Соломинки справді корисні при вживанні напоїв, які руйнують зубну емаль, таких, як лимонна вода. Але постійне їх використання може викликати появу зморшок навколо рота. Тому краще наливати напій у склянку.

Пийте достатню кількість води

Коли організм отримує достатню кількість води, шкіра виглядає пружною, сяючою та молодою.

Не забувайте про сонцезахисні окуляри

Сонцезахисні окуляри – це не лише модний аксесуар, вони захищають чутливу шкіру навколо очей від сонячних променів.

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Вмивайтеся перед сном

Протягом дня пори забиваються пилом, жиром, мертвими клітинами тощо. Якщо ви не змиєте бруд з обличчя перед сном, шкіра не матиме молодого і здорового вигляду вранці.

Займайтеся сексом

Згідно з дослідженнями, секс допомагає підтримувати молодість та спалювати калорії. Так само, як і спортом, займайтеся сексом мінімум тричі на тиждень.