На Харківщині у дівчинки в руках вибухнув планшет: дитина загинула

11-річна дівчинка гралася з планшетом, аж раптом – той вибухнув у неї в руках. Поліцейські встановлюють обставини смерті дитини.

Трагедія сталася у селі Павлівка Богодухівського району. Саме звідти вночі 7 серпня до поліції надійшло повідомлення про загибель 11-річної дитини.

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Пристрій був на зарядці

Наразі слідчі намагаються з'ясувати, що саме спричинило загибель дитини.

За попередніми даними, дівчинка вдома переглядала планшет, коли той був на зарядці. Раптом пристрій вибухнув у неї в руках – дитина отримала несумісні з життям травми внаслідок ураження струмом.

Тіло дівчинки направили до моргу для встановлення причин смерті. Також з місця події працівники поліції вилучили речові докази.

Планшет вибухнув у руках дитини / Фото Нацполіція

Поліція закликає громадян не користуватися телефоном або іншими гаджетами, які перебувають на зарядці. Адже під час заряджання пристрій нагрівається.

Якщо ним тоді ще й користуватися, то це призводить до додаткового навантаження. Від перегрівання пристрій може загорітися, а користувача вдарити струмом. Тому під час користування краще від'єднати пристрій від зарядки, а потім поставити знову.

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