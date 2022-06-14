Повітряний бій на Півдні й атака кадирівців по бурятах: основне за 111 день війни

Вже протягом 111 днів наші захисники та захисниці борються з військами агресора. Вони мужньо протистоять ворогу та не дозволяють загарбати нашу землю.

Найголовніші події вівторка, 14 червня, 24 канал зібрав в одному матеріалі. Про ситуацію на фронті – як військовому, так і політичному, читайте далі.

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06:07 А от Володимир Зеленський розкритикував канцлера Олафа Шольца. Він закликав політика дотримуватись однозначної політики стосовно взаємин з Україною. Крім того, президент України обурений тим, що Шольц усіляко намагається "зберегти рівновагу" між Києвом і Москвою.

05:08 Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович прокоментував можливе надання Україні статусу члена в кандидати до ЄС. Він переконаний, що краще б нашій державі постачали зброю. Це могло б дозволити пришвидшити припинення війни.

04:35 В Інституті вивчення війни висловили припущення щодо статті так званого куратора Донбасу Сергія Кирієнка. Її спочатку опублікували на сайті видання "Ізвєстія", а потім видалили. Мовляв, публікація фейкова та опублікована хакерами. В ISW так не вважають. Там переконані, що статтю просто випадково опублікували зарано. Вона мала з'явитись пізніше, щоб виправдати анексію Донбасу.

03:35 Тим часом на Запоріжжі кадирівці відкрили вогонь по бурятах. По них били з артилерії. Про це розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

02:48 Міністр оборони України Олексій Резніков очікує на результати зустрічі "Рамштайн-3". Він очікує, що після неї Україні нададуть важку зброю, яка дозволить проводити успішні контрнаступи.

01:44 Крім того, на Півдні нашим військовим вдалось успішно знищувати ворога. ЗСУ ліквідували упродовж минулої доби 28 окупантів, а також:

2 БпЛА типу "Орлан";

квадрокоптер;

гаубицю "Мста-Б";

командно-штабну машину;

5 одиниць броньованої й іншої автомобільної техніки.

01:39 В оперативному командуванні "Південь" поділились актуальною інформацією. Відомо, що упродовж минулої доби російські загарбники двічі атакували ЗСУ на Миколаївщині та Херсонщині. Били по позиціях наших військових парами гелікоптерів Мі-8. Крім того, у районі Снігурівки відбувся повітряний бій.

01:16 На днях російські окупанти засудили до страти кількох іноземців, які захищали Україну. Разом із ними вирок виголосили Брагіму Саадуну. Його батько підкреслює, що він має українське громадянство. Тож до нього потрібно ставитись як до військовополоненого.

00:59 Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко показав, як відновлюють зруйнований ракетним ударом будинок в Одесі. Він підкреслив, що багатоповерхівку повернуть до житлового стану, але, на жаль, людські втрати, яких завдав ворог, невідворотні.