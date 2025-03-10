Вибухи в Україні, атака Новокуйбишевського НПЗ у Росії: хронологія 1111 дня війни
В Україні триває 1111 день повномасштабного вторгнення Росії. Ворог продовжує атакувати нашу державу як на полі бою, так і з повітря, а наші захисники гідно відбивають ці штурми окупантів.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 10 березня, повідомляє 24 Канал.
До теми Успіхи ЗСУ в Донецькій області та прориви ворога у Курській: аналіз боїв і карти ISW
У Полтавській ОВА розповіли, що внаслідок падіння БпЛА у Полтавському районі пошкоджені 3 житлових будинки, господарча споруда, легковий автомобіль та сільськогосподарська техніка. На щастя, без постраждалих, Також після атаки "Шахедами" у регіоні пошкоджена побутова лінія електропередач. Кількість відключених абонентів ще встановлюють. Аналітики розповіли, що 9 березня противник опублікував відео "сміливої" акції у своїх соцмережах. Так, окупанти запустили декілька груп, які проникли на північні, східні та західні околиці села та знялися з їхніми "аквафрешами". Частину груп було знищено, якась частина досі може переховуватися в селі до того, як їх виявлять та знищать, Натомість експерти зауважили, що в Улаклах ворог просунувся та проводить накопичення живої сили для подальших штурмів на Костянтинопіль. Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становлять: Російське міноборони пише, що протягом минулої ночі засобами ППО "перехоплено та знищено" 9 "українських" безпілотних літальних апаратів: Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що вночі ворог керованими авіабомбами ударив по селу Блакитне. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновані два будинки. За даними посадовця, 65-річний та 67-річний чоловіки були поранені. Їм надається вся необхідна медична допомога. Інститут вивчення війни (ISW) зауважив, що українські сили просунулися під Торецьком і Покровськом, а російські – в Сумській і Курській областях, а також поблизу Сіверська, Торецька, Курахового і Роботиного. Дональд Трамп після півночі 10 березня за київським часом під час перельоту в президентському літаку відповів на кілька запитань журналістів. Зокрема, він заявив, що Сполучені Штати "от-от" відновлять обмін розвідданими з Україною. Ми майже це зробили (закінчили паузу в обміні розвідувальними даними, – 24 Канал). Ми от-от це зробимо, Також Дональд Трамп сказав, що від майбутніх переговорів своєї команди з українськими посадовцями в Саудівській Аравії він очікує хороших результатів. Ці перемовини заплановані на вівторок, 11 березня. Водночас політик проігнорував питання ЗМІ щодо останньої масованої ракетної атаки російської армії на українців. Його запитали, чи не вважає він цей напад виявом неповаги з боку Владіміра Путіна – Дональд Трамп тут усміхнувся та відвернувся від журналіста. Приблизно пів на другу ночі над містом Новокуйбишевськ Самарської області прогриміло кілька гучних вибухів. Як повідомляють місцеві пабліки, Сили оборони націлилися на місцевий НПЗ. Місцеві скаржилися на звук, характерний для безпілотника, після чого пролунав потужний вибух із боку місцевого нафтопереробного заводу. Очевидці бачили яскраві спалахи у небі. Російські пабліки пишуть, буцімто один дрон "збили на підльоті". Проте повідомлялося про чотири гучні звуки, а на території нафтозаводу фіксують загоряння. Новокуйбишевський НПЗ сьогодні є найпотужнішим нафтопереробним підприємством серед заводів самарської групи ПАТ "НК "Роснефть". Його проєктна потужність складає 8,8 мільйона тонн нафти на рік. Підприємство виробляє понад 20 видів товарної продукції, зокрема моторні палива вищих екологічних стандартів всім видів транспорту: автомобільного, авіаційного, залізничного, річкових і морських суден. У вівторок, 11 березня, у Саудівській Аравії відбудуться переговори України та США. Очікується, що там американці нададуть свою оцінку мирній пропозиції Києва, пише Reuters. За словами двох американських чиновників, США планують використати переговори у Саудівській Аравії, щоб частково визначити, чи готова Україна піти на матеріальні поступки Росії для припинення війни. Американська делегація також спостерігатиме за тим, чи серйозно налаштовані українці щодо покращення зв’язків з адміністрацією Трампа. Один з американських чиновників сказав: "Не можна говорити "я хочу миру" та "я відмовляюся йти на будь-який компроміс". Ми хочемо побачити, чи зацікавлені українці не просто в мирі, а в реалістичному мирі. Якщо їх цікавлять лише кордони 2014 чи 2022 років, це вам про щось говорить, Зауважимо, що українська делегація у Саудівській Аравії складатиметься з Андрія Єрмака, Андрія Сибіги, Рустема Умєрова та Павла Паліси. З боку США будуть держсекретар Марко Рубіо та радник Майк Волц. Міністр оборони Рустем Умєров під час візиту до Німеччини підписав меморандум про взаєморозуміння з компанією Diehl Defence. Саме вона є виробником системи протиповітряної оборони IRIS-T. Як зазначають у Міноборони, угода з виробником IRIS-T відкриває шлях до спільних індустріальних проєктів, які дозволять посилити спроможності української ППО. Також Меморандум передбачає збільшення постачання ракет і систем ППО втричі. Дякую Diehl Defence за довіру та готовність до співпраці. Важливо, що провідні світові оборонні компанії роблять крок назустріч Україні. Вільний світ – на нашому боці, і разом ми відкриваємо нові можливості для посилення оборони, У міністерстві зазначають, що захист українського повітряного простору та населених пунктів залишається пріоритетним напрямком. Системи IRIS-T вже довели свою ефективність. У Київській області працює ППО по "Шахедах".
Наслідки ворожої атаки по Полтавщині
Росія атакувала Полтавську область 10 березня / Фото Полтавської ОВА
– мовиться у повідомленні.
У регіоні пошкоджено будинки та лінію електропередач / Фото Полтавської ОВА
Костянтинопіль перебуває під контролем Сил Оборони, – DeepState
– розповіли у Deep State.
Втрати ворога станом на ранок 10 березня
Яка кількість ворожих ракетоносіїв у морях
У Міноборони пишуть про "перехоплення" українських дронів
У Запорізькій області є поранені після російської атаки
Яка ситуація на фронті, згідно з даними ISW
Трамп зробив кілька нових заяв про Україну
– запевнив президент США.
Дрони атакували російський Новокуйбишевськ
У Саудівській Аравії США визначатимуть, чи готова Україна до "реалістичного миру", – Reuters
– сказав інший посадовець.
Україна підписала меморандум з виробником IRIS-T
– підкреслив Умєров.
У Полтавській ОВА розповіли, що внаслідок падіння БпЛА у Полтавському районі пошкоджені 3 житлових будинки, господарча споруда, легковий автомобіль та сільськогосподарська техніка.
На щастя, без постраждалих,
Також після атаки "Шахедами" у регіоні пошкоджена побутова лінія електропередач. Кількість відключених абонентів ще встановлюють.
Аналітики розповіли, що 9 березня противник опублікував відео "сміливої" акції у своїх соцмережах. Так, окупанти запустили декілька груп, які проникли на північні, східні та західні околиці села та знялися з їхніми "аквафрешами".
Частину груп було знищено, якась частина досі може переховуватися в селі до того, як їх виявлять та знищать,
Натомість експерти зауважили, що в Улаклах ворог просунувся та проводить накопичення живої сили для подальших штурмів на Костянтинопіль.
Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становлять:
Російське міноборони пише, що протягом минулої ночі засобами ППО "перехоплено та знищено" 9 "українських" безпілотних літальних апаратів:
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що вночі ворог керованими авіабомбами ударив по селу Блакитне. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновані два будинки.
За даними посадовця, 65-річний та 67-річний чоловіки були поранені. Їм надається вся необхідна медична допомога.
Інститут вивчення війни (ISW) зауважив, що українські сили просунулися під Торецьком і Покровськом, а російські – в Сумській і Курській областях, а також поблизу Сіверська, Торецька, Курахового і Роботиного.
Дональд Трамп після півночі 10 березня за київським часом під час перельоту в президентському літаку відповів на кілька запитань журналістів. Зокрема, він заявив, що Сполучені Штати "от-от" відновлять обмін розвідданими з Україною.
Ми майже це зробили (закінчили паузу в обміні розвідувальними даними, – 24 Канал). Ми от-от це зробимо,
Також Дональд Трамп сказав, що від майбутніх переговорів своєї команди з українськими посадовцями в Саудівській Аравії він очікує хороших результатів. Ці перемовини заплановані на вівторок, 11 березня.
Водночас політик проігнорував питання ЗМІ щодо останньої масованої ракетної атаки російської армії на українців. Його запитали, чи не вважає він цей напад виявом неповаги з боку Владіміра Путіна – Дональд Трамп тут усміхнувся та відвернувся від журналіста.
Приблизно пів на другу ночі над містом Новокуйбишевськ Самарської області прогриміло кілька гучних вибухів. Як повідомляють місцеві пабліки, Сили оборони націлилися на місцевий НПЗ.
Місцеві скаржилися на звук, характерний для безпілотника, після чого пролунав потужний вибух із боку місцевого нафтопереробного заводу. Очевидці бачили яскраві спалахи у небі. Російські пабліки пишуть, буцімто один дрон "збили на підльоті". Проте повідомлялося про чотири гучні звуки, а на території нафтозаводу фіксують загоряння.
Новокуйбишевський НПЗ сьогодні є найпотужнішим нафтопереробним підприємством серед заводів самарської групи ПАТ "НК "Роснефть". Його проєктна потужність складає 8,8 мільйона тонн нафти на рік.
Підприємство виробляє понад 20 видів товарної продукції, зокрема моторні палива вищих екологічних стандартів всім видів транспорту: автомобільного, авіаційного, залізничного, річкових і морських суден.
У вівторок, 11 березня, у Саудівській Аравії відбудуться переговори України та США. Очікується, що там американці нададуть свою оцінку мирній пропозиції Києва, пише Reuters.
За словами двох американських чиновників, США планують використати переговори у Саудівській Аравії, щоб частково визначити, чи готова Україна піти на матеріальні поступки Росії для припинення війни.
Американська делегація також спостерігатиме за тим, чи серйозно налаштовані українці щодо покращення зв’язків з адміністрацією Трампа.
Один з американських чиновників сказав: "Не можна говорити "я хочу миру" та "я відмовляюся йти на будь-який компроміс".
Ми хочемо побачити, чи зацікавлені українці не просто в мирі, а в реалістичному мирі. Якщо їх цікавлять лише кордони 2014 чи 2022 років, це вам про щось говорить,
Зауважимо, що українська делегація у Саудівській Аравії складатиметься з Андрія Єрмака, Андрія Сибіги, Рустема Умєрова та Павла Паліси. З боку США будуть держсекретар Марко Рубіо та радник Майк Волц.
Міністр оборони Рустем Умєров під час візиту до Німеччини підписав меморандум про взаєморозуміння з компанією Diehl Defence. Саме вона є виробником системи протиповітряної оборони IRIS-T.
Як зазначають у Міноборони, угода з виробником IRIS-T відкриває шлях до спільних індустріальних проєктів, які дозволять посилити спроможності української ППО. Також Меморандум передбачає збільшення постачання ракет і систем ППО втричі.
Дякую Diehl Defence за довіру та готовність до співпраці. Важливо, що провідні світові оборонні компанії роблять крок назустріч Україні. Вільний світ – на нашому боці, і разом ми відкриваємо нові можливості для посилення оборони,
У міністерстві зазначають, що захист українського повітряного простору та населених пунктів залишається пріоритетним напрямком. Системи IRIS-T вже довели свою ефективність.
У Київській області працює ППО по "Шахедах".