Вибухи в Україні, атака Новокуйбишевського НПЗ у Росії: хронологія 1111 дня війни

В Україні триває 1111 день повномасштабного вторгнення Росії. Ворог продовжує атакувати нашу державу як на полі бою, так і з повітря, а наші захисники гідно відбивають ці штурми окупантів.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 10 березня, повідомляє 24 Канал.

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