У Києві впровадили єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій

7 липня 2023, 19:48
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Джерело:

МВС України

У МВС 7 липня офіційно заявили про впровадження у Києві єдиного номера для всіх надзвичайних ситуацій. Мовиться про 112.

У МВС України наголосили, що комунікаційний центр 112 уже обробляє вхідну інформацію. Наразі він покриває столицю.

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МВС повноцінно впровадило службу 112 у Києві – єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій. Комунікаційний центр 112 уже обробляє вхідну інформацію та покриває столицю,
– мовиться у повідомленні.

Як це працює

  • У МВС України наголосили, що дзвінки від українців надходять до операторів.
  • Наступний крок – запити скерують до необхідних підрозділів.
  • Ті своєю чергою відреагують. 
Важливо! Зателефонувати на 112 й попросити про допомогу зможуть усі. На роботу прийняли операторів, які володіють жестовою мовою. Вони спілкуватимуться із заявниками у форматі відеодзвінка. 

Як скористатися? 

  • Надіслати смс-повідомлення на номер 112.
  • Очікувати посилання на з'єднання.

У МВС України вже наголосили, що наступний крок – масштабування 112 в усіх містах-мільйонниках. Далі це планують розширити на всю територію України. 

Цікаво!

Верховна Рада підтримала ініціативу ще восени 2022 року. Тоді мовилося про те, що стартує 112 у Києві та Київській області.
Автор: Мар'яна Бекало