Росіяни переформатовують флот, а Зеленський повернувся з Півдня: основне за 117 день війни

Від початку повномасштабного нападу Росії минуло вже 117 днів. Українські військові продовжують мужньо обороняти свою землю.

Головні події 117 дня протистояння 24 канал зібрав далі.

До теми Ракетні удари по Дніпропетровщині, Зеленський в Одесі: основне за 115 день війни

05:52 Володимир Зеленський звернувся до українців після візиту на Південь. У ньому президент України підкреслив, що пишається нашим народом. ВІдео записав під час поїздки у потязі.

05:38 Президент Володимир Зеленський відвідував Одещину та Миколаївщину. Наголосив, що Південь ми нікому не віддамо.

Зеленський розповів, що також вручив нагороди кращим бійцям. Зокрема, орден "Золота зірка" Герою України – командиру 59 окремої мотопіхотної бригади полковнику Вадиму Сухаревському.

02:57 Російські окупанти в Чорному морі почали переформатовувати флот. Також вороги мають в акваторії понад 20 ракет типу "Калібр".

Намагаючись мінімізувати втрати на морі, ворог переформатовує корабельне угруповання з акцентом на підводний флот. У готовності до ракетного удару перебувають 28 ракет "Калібр" на: 2 надводних ракетних кораблях, а також – на 3 підводних човнах.

02:29 Російські окупанти за 18 червня двічі атакували Миколаїв. Вдруге вони випустили 5 ракет "Калібр" з боку тимчасово окупованої Херсонщини.

Також вони намагалися атакувати гелікоптером позиції українських захисників. Проте зазнали вогню у відповідь, тож ворожий Мі-24, ухиляючись від ударів, відступив.