Просування ЗСУ на Півдні та понад сотня знищених окупантів: основне за 118 день війни

Українські захисники та захисниці вже 118 діб героїчно обороняють рідну землю від російських загарбників. Ворогу завдають значних втрат.

Кожен день наближає Україну до перемоги. Про головні події 118 доби війни читайте у матеріалі 24 каналу.

Читайте також Потужний удар по Півдню, вибухи в Донецьку: основне за 117 день війни

05:53 Глава МЗС Дмитро Кулеба провів зустріч з голлівудським актором Беном Стіллером. Вони обговорили допомогу українським біженцям. Зокрема, міністр зробив акцент на насильницькому переміщенні українців. І що такі дії Росії однозначно заслуговують на жорстку реакцію.

05:20 Міністерка Ірина Верещук звернулась до мешканців Херсонської області. Їх вона закликала виїжджати через територію тимчасово окупованого Криму. Вона підкреслила, що наші військові обов'язково займатимуться деокупацією області. Тож задля безпеки краще її покинути. Особливо жінкам і дітям.

04:53 Олексій Арестович зауважив, що російський флот у надзвичайно неприємній ситуації. Він додав, що правила гри на морі повністю змінились. Зі слів радника ОП, чорноморський флот перетворився на звичайнісінькі кораблики, які просто собі тонуть.

04:15 У ЗСУ поділились деталями масового ракетного удару по Очакову, а також Одещині. Відомо, що ворог проводив атаки з допомогою "Оніксів", а також ракет Х-31А. Останні випустили з винищувача.

03:23 Нашим військовим на Сході та Півдні вдалось знищити понад 100 російських загарбників упродовж минулої доби. Крім того, на брухт перетворили чималу кількість ворожої техніки.

Втрати окупантів на Півдні України:

25 окупантів,

танк Т-62,

самохідну реактивну установку розмінування "Метеорит",

потужну станцію зв'язку,

радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби,

2 одиниці військової автомобільної техніки,

3 склади боєприпасів.

А це результати ефективної роботи наших військових на Сході:

106 загарбників,

1 танк,

1 БТР,

2 бронетранспортери МТ-ЛБ,

2 артилерійські системи,

5 мінометів,

7 артилерійських гусеничних тягачів АТ-Т,

2 безпілотники,

2 склади боєприпасів.

02:18 Володимир Зеленський прокоментував посилення обстрілів України з боку Росії. Він зауважив, що у країні-агресорці нервово сприймають активність нашої держави на міжнародній арені.

01:15 Олексій Арестович прокоментував ситуацію на фронті на Півдні. Він зауважив, що наші військові вже за 15 – 18 кілометрів від Херсона. Водночас радник глави ОП зазначив, що не слід цьому дуже радіти. Мовляв, ті 18 кілометрів "можна йти і пів року".