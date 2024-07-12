Уже друга жертва серед дітей після удару по "Охматдиту": помер 7-річний хлопчик із Прикарпаття

У Києві в кардіоцентрі помер 7-річний Єгор Завадецький. Він був на лікуванні в "Охматдиті", коли Росія завдала ракетного удару.

Відомо, що хлопчик із 20 червня перебував у комі, адже переніс складну операцію. Єгор зазнав важких травм після того, як упав з велосипеда.

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У Києві помер хлопчик, який був на лікуванні в "Охматдиті"

Як розповіла мама хлопчика, Анастасія Завадецька, Єгор опинився в лікарні після того, як упав з велосипеда. 7-річний Єгор зазнав серйозної травми печінки, а також набряку головного мозку та очей. Окрім того, він переніс кілька складних операцій, після чого потрапив у реанімацію та 12 днів був у комі.

Коли Єгор впав з велосипеда, то основний удар був у печінку, саме на її з'єднання. У Києві нам сказали, що одну з половин потрібно видаляти. Майже дев’ять годин тривала операція, після якої син був дві доби при свідомості, говорив та реагував. Але в залишку, що зберігся, утворився тромб. І знову операція, яка тривала 3,5 години. Після цього у нього на двадцять хвилин зупинилося серце і знадобилося переливання крові,

– розповідала мама хлопчика.

У коментарів Міністерстві охорони здоров'я офіційно підтвердили, що це вжепісля ракетного удару по "Охматдиту".

Хлопчик перебував на лікуванні в "Охматдиті", адже потребував складного лікування. У 7-річного Єгора відмовили печінка, нирки, не працював шлунок і відмирала права рука. Через це дитина була на діалізі.

Єгор був в "Охматдиті", коли Росія завдала ракетного удару. Хлопчик вижив, і його разом за мамою перевезли у кардіоцентр, однак він помер 12 липня.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Єгора Завадецького. Світла пам'ять дитині!

Раніше, 10 липня, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомляв про першу смерть дитини.

Помер маленький хлопчик, який на момент ракетного удару знаходився у критичному стані у відділенні реанімації "Охматдиту". Після – він був транспортований до однієї з лікарень Києва,

– написав міністр у мережі.

Сім'я Завадецьких – переселенці з Херсона

У коментарі виданню "Вікна" мама розповідала, що вони є багатодітною сім'єю, яка переїхала з Херсона до села Голинь Івано-Франківської області. Там Єгор закінчив 1 клас у місцевому ліцеї.

20 червня хлопчик невдало впав із велосипеда та зазнав серйозних травм. У дитини стався внутрішній крововилив, сильний забій черевної стінки й гематома на печінці.

Спочатку Єгора прооперували в місцевій лікарні в Калуші. Наступні 3 дні він був у стабільно важкому стані, тому його направили до Івано-Франківська. Ще через 2 дні 7-річного Єгора відправили до Києва, де після обстеження в "Охматдиті" призначили операцію. Перша операція тривала 9 годин. Після неї хлопчик прийшов до тями, потроху говорив і реагував.

Однак лікарі виявили тромб, тому довелося провести ще одну операцію, яка тривала 3,5 години. Після цього в Єгора на 20 хвилин зупинилося серце, і знадобилося переливання крові. На жаль, хлопчик так і не опритомнів, а його стан погіршувався: у нього відмовили печінка, нирки, не працював шлунок, а також на правій руці відмирав вказівний палець.

Лікарі запевняли, що печінка відновиться, однак як буде реагувати мозок – невідомо. Кожної хвилини ситуація змінювалася, а температура тіла різко падала.

Коли окупанти вдарили по "Охматдиту", мама була поруч із хлопчиком. Він не зазнав поранень, а згодом їх евакуювали медики.