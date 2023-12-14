12-й пакет санкцій проти Росії: у ЄС все готово, залишилася лише формальність
14 грудня відбувається саміт лідерів ЄС. Під час нього також ухвалюватимуть питання, яке стосується санкцій проти Росії. Відомо, що 12-й пакет уже готовий. Його залишилося лише ухвалити.
Як розповідає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі, прессекретарку Шарля Мішеля спитали щодо 12-го пакета санкцій. За її словами, залишилася лише формальність. Себто сам документ уже готовий. Його мають лише ухвалити.
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Офіційно ухвалять 12-й пакет санкцій пізніше
Відомо, що Європейська Рада вітає ухвалення 12-го пакета санкцій. ЄС рішуче налаштований на те, щоб надалі послаблювати здатність Росії вести агресивну війну проти України.
У комюніке наголошують на тому, щоб ці санкції повністю та ефективно виконувалися, і щоб їх не можна було обійти. Особливо це стосується товарів з високим ступенеим ризику.
Європейська Рада вітає ухвалення 12-го пакета санкцій. Вона також вітає досягнуту домовленість щодо Директиви про визначення кримінальних злочинів та покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС,
– йдеться у комюніке.
Також Європейська Рада засуджує підтримку війни Росії проти України з боку Ірану, Білорусі та КНДР. Крім того, закликають усі держави не надавати матеріальну або іншу підтримку російській агресії.
У ЄС наголошують, що надалі інтенсивно працюватимуть з партнерами. Їхня мета – протидіяти неправдивим російським наративам, а також дезінформації про війну.
Звернімо увагу, що цей пакет санкцій раніше блокувала Австрія. Втім, свою думку на протилежну вона таки змінила.
Що буде у 12-му пакеті санкцій
- Раніше повідомлялося, що 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії міститиме обмеження, які стосуються хімікатів, літієвих батарей, термостатів, а також двигунів і сервомоторів для безпілотників, які Кремль виготовляє, щоб атакувати Україну.
- Крім того, йтиметься про обмеження на імпорт зрідженого пропану, чавуну та шпигелейзену, мідного та алюмінієвого дроту, фольги та труб.
- Також важливою складовою 12-го пакета санкцій будуть моменти, які стосуватимуться боротьби з обходом обмежень для країни-агресорки.
Наостанок нагадаємо, що в Європейській Раді ухвалили доленосне для нашої держави рішення. Вона вирішила розпочати переговори про вступ до Європейською Союзу з Україною та Молдовою.