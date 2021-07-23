Пред'явили документи від окупантів: 12 російських моряків не пустили в Україну

23 липня 2021 , 13:48
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Джерело:

ДПСУ

Російських моряків не пустили на територію Україну і заборонили в'їжджати на три роки. Річ у тім, що вони мали при собі росій паспорти, які Росія незаконно штампує у Криму.

Моряки прибули в Україну до пункту пропуску "Морський порт Південний". Там і пред'явили паспорти, які видала Росія.

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Моряки з паспортами Росії з Криму

Усі 12 чоловіків прибули в Україну у складі екіпажу судна під прапором Ліберії. Втім, вони показали російські паспорти. Отримали їх моряки після окупації Криму на півострові. Україна не визнає ці паспорти, які Росія видала незаконно. 


Паспорт одного з моряків, який йому видали у Криму / Фото ДПСУ

Відтак моряків не лише не пустили в Україну, а і заборонили в'їзд на три роки.

Російські паспорти з Криму не визнають: головне

  • Будь-які органи, посадові та службові особи на тимчасово окупованій території є незаконними. 
  • Їх створила Росія, вкравши частину територій України.  Будь-які акти – рішення, документи, які видані такими органами, є недійсними.
  • Євросоюз, США та інші країни, які не визнають Крим територією Росії, заявили, що не пускатимуть жителів півострова, які отримали російський закордонний паспорт.
  • Жителі окупованого півострова можуть в'їхати в ці країни виключно за закордонним українським паспортом.
Автор: Вероніка Климська