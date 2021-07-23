Пред'явили документи від окупантів: 12 російських моряків не пустили в Україну
Джерело:ДПСУ
Російських моряків не пустили на територію Україну і заборонили в'їжджати на три роки. Річ у тім, що вони мали при собі росій паспорти, які Росія незаконно штампує у Криму.
Моряки прибули в Україну до пункту пропуску "Морський порт Південний". Там і пред'явили паспорти, які видала Росія.
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Моряки з паспортами Росії з Криму
Усі 12 чоловіків прибули в Україну у складі екіпажу судна під прапором Ліберії. Втім, вони показали російські паспорти. Отримали їх моряки після окупації Криму на півострові. Україна не визнає ці паспорти, які Росія видала незаконно.
Паспорт одного з моряків, який йому видали у Криму / Фото ДПСУ
Відтак моряків не лише не пустили в Україну, а і заборонили в'їзд на три роки.
Російські паспорти з Криму не визнають: головне
- Будь-які органи, посадові та службові особи на тимчасово окупованій території є незаконними.
- Їх створила Росія, вкравши частину територій України. Будь-які акти – рішення, документи, які видані такими органами, є недійсними.
- Євросоюз, США та інші країни, які не визнають Крим територією Росії, заявили, що не пускатимуть жителів півострова, які отримали російський закордонний паспорт.
- Жителі окупованого півострова можуть в'їхати в ці країни виключно за закордонним українським паспортом.