12 замість 300: як окупанти брешуть про кількість жертв у драмтеатрі Маріуполя

Злочини росіян у Маріуполі жахнули увесь світ. Вони зрівняли місто із землею та "відзначилися" особливою цинічністю в атаках проти мирних громадян.

Цинічне бомбардування Драматичного театру в Маріуполі стало одним із найяскравіших прикладів цинізму російських окупантів та відсутності в них бодай якогось натяку на людяність. Рашисти умисно скинули бомбу на приміщення, де ховалися діти та жінки. Атака Полового будинку на початку війни також сколихнула увесь цивілізований світ.

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Спроба приховати свої злочини

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про те, що російські окупанти усіляко намагаються знищити сліди своїх божевільних злочинів у Маріуполі.

Окупанти розбирають завали Драматичного театру та Пологового будинку – двох споруд, на які здійснили важкі атаки, чудово розуміючи, що там перебувають жінки та діти. Ворог хотів одразу показати, що для нього не існує жодних принципів та правил.

До розбору завалів російські окупанти примусово залучають маріупольців. Разом з тим вони брешуть про те, скільки загиблих виявили під час розбору завалів. За даними росіян та так званого "ДНР", у Драматичному театрі було знайдено 12 загиблих. Така фантастична брехня обурює – навіть за приблизними підрахунками внаслідок атаки на Драмтеатр загинули щонайменше 300 людей. Окупанти цинічно брешуть та намагаються сховати сліди своїх злочинів у великих братніх могилах, який в Маріуполі нарахували як мінімум 4.

Ситуація в Маріуполі: останні новини

Україна розпочала операцію з порятунку відважних українських воїнів з "Азовсталі". Наразі вдалося евакуювати 264 захисників міста: 53 перебувають в лікарні у Новоазовську, ще 211 прибули в Оленівку. Згодом їх обміняють на російських військовополонених.

Зараз в Маріуполі активну роботу провадять російські пропагандисти. Вони готують напад рашистів, вбраних у форму ЗСУ, на мирне населення, а також вояж західних журналістів з метою переконаний увесь світ в тому, що жахливі злочини скоїли не вони, а українські герої.

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