Зіткнулись із труднощами: 120 ОБрТрО спростувала інформацію про розгром бригади

Командування 120-ої окремої бригади територіальної оборони спростувало інформацію про те, що начебто їхня бригада розгромлена на одному з напрямків.

Командування зауважило, що подібні повідомлення поширюються родичами військових бригади, які не мають достовірної інформації.

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Чутки про колосальні втрати

Щоб уникнути дезінформації, у бригаді додали, що один з батальйонів бригади дійсно зіткнувся із значними труднощами на Донецькому напрямку, але ситуація під контролем. Сили оборони отримали необхідне підкріплення і продовжують виконувати бойові завдання.

Чутки про розгром та колосальні втрати є брехнею та знаряддям у інформаційній війні проти України. 120 бригада територіальної оборони ЗСУ з гідністю виконує поставлені бойові задачі і продовжує захищати українську землю від ворожого вторгнення,

— зазначили військові.

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