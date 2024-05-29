13 з 14: Повітряні сили відзвітували про збиття "Шахедів"

У ніч на 29 травня противник знову тероризував українські міста. Так, окупаційне військо атакувало ударними БпЛА типу "Шахед". У Повітряних силах ЗСУ відзвітували про результат роботи.

Окупанти в ніч на 29 травня випустили 14 безпілотників. У Повітряних силах повідомили, скільки ворожих цілей вдалося знешкодити оборонцям неба.

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Знищили 13 ворожих цілей з 14

Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що у ніч на 29 травня 2024 року окупанти атакували 14-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Ворог атакував із району Приморсько-Ахтарська, що у Росії.

Для того, аби відбити повітряний напад ворога залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті протиповітряного бою збито 13 "Шахедів" у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях,

– йдеться в повідомленні.

Що відбувається на фронті: коротко