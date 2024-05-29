13 з 14: Повітряні сили відзвітували про збиття "Шахедів"
Джерело:Микола Олещук
У ніч на 29 травня противник знову тероризував українські міста. Так, окупаційне військо атакувало ударними БпЛА типу "Шахед". У Повітряних силах ЗСУ відзвітували про результат роботи.
Окупанти в ніч на 29 травня випустили 14 безпілотників. У Повітряних силах повідомили, скільки ворожих цілей вдалося знешкодити оборонцям неба.
Дивіться також Росіяни "перевіряють реакцію" ЗСУ на Донбасі після нападу на Харківщині: ISW пояснив ці дії
Знищили 13 ворожих цілей з 14
Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що у ніч на 29 травня 2024 року окупанти атакували 14-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Ворог атакував із району Приморсько-Ахтарська, що у Росії.
Для того, аби відбити повітряний напад ворога залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.
В результаті протиповітряного бою збито 13 "Шахедів" у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях,
– йдеться в повідомленні.
Що відбувається на фронті: коротко
- Надвечір 28 травня російські окупаційні війська наростили інтенсивність атак майже по всій лінії фронту. В Генштабі повідомили, що кількість бойових зіткнень зросла до 110. Окупанти намагаються використати перевагу в живій силі, техніці та підтримку з повітря.
- Саме на Покровському напрямку ситуація залишається найбільш напруженою. На Куп'янському напрямку противник 19 разів намагався штурмувати позиції Сил оборони. На Лиманському напрямку українські військові відбили усі 16 атак російських окупантів, а втрат позицій не було допущено.
- Від початку доби на Харківському напрямку російські окупанти 7 разів атакували позиції українських бійців. У Генштабі зазначили, що ситуація напружена, але контрольована українськими військами. Там повідомляли про бій в районі Вовчанська.
- Детальніше про ситуацію на фронті станом на вечір 28 травня – читайте в матеріалі.