13 "Шахедів" атакували Україну: скільки вдалося збити
Джерело:Микола Олещук
У ніч на 18 квітня російські війська випустили по Україні 13 "Шахедів". Дрони випускали із території Росії та тимчасово окупованого Криму.
Вдалося збити усі ворожі БпЛА. Бойова робота проводилася в декількох областях України.
Дивіться також "Такі речі не можна робити": мер Івано-Франківська записав звернення після російської атаки
Як минула чергова атака "Шахедів"
Уночі окупаційні війська випустили 13 дронів-камікадзе типу "Шахед" з території Приморсько-Ахтарська, що в Росії та тимчасово окупованого Криму.
Усі 13 "шахедів" збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України,
– зазначається у повідомленні.
Командувач Повітряних сил Микола Олещук розповів, що бойова робота з ліквідації ворожив БпЛА проводилася у Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Скільки "Шахедів" збили / Інфографіка Повітряних сил
Атака "Шахедів" 18 квітня: що відомо
- Уночі про вибухи повідомляли в Київській області.