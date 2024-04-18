13 "Шахедів" атакували Україну: скільки вдалося збити

18 квітня 2024, 09:14
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Джерело:

Микола Олещук

У ніч на 18 квітня російські війська випустили по Україні 13 "Шахедів". Дрони випускали із території Росії та тимчасово окупованого Криму.

Вдалося збити усі ворожі БпЛА. Бойова робота проводилася в декількох областях України.

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Як минула чергова атака "Шахедів"

Уночі окупаційні війська випустили 13 дронів-камікадзе типу "Шахед" з території Приморсько-Ахтарська, що в Росії та тимчасово окупованого Криму.

Усі 13 "шахедів" збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України,
– зазначається у повідомленні.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук розповів, що бойова робота з ліквідації ворожив БпЛА проводилася у Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Скільки "Шахедів" збили / Інфографіка Повітряних сил

Атака "Шахедів" 18 квітня: що відомо

  • Уночі про вибухи повідомляли в Київській області. 
 
Автор: Ярослав Погончук