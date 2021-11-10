1300 сторінок промови: у Чилі депутат говорив 15 годин задля 1 голосу за імпічмент президенту

Депутат парламенту Чилі Хаїме Наранхо виступав на засіданні парламенту протягом 15 годин. Це політик робив для того, аби за імпічмент встиг проголосувати його колега, голос якого був вирішальним.

Засідання було присвячене імпічменту президента Себастьяна Піньєри. Його вирішили висунути після публікації даних Pandora Papers.

До теми Президенту Чилі оголосили імпічмент після розслідування Pandora Papers

Один з депутатів був на карантині останній день

Один з депутатів Джорджо Джексон перебував на карантині до 9 листопада. Вже опівночі політик виклав відео, як мчить на автівці до законодавчого органу, аби проголосувати.

Наранхо переривався лише двічі

У цей час протягом 15 годин у парламенті виступав Наранхо, його промова зайняла 1300 сторінок. Він переривався лише двічі – на 15 – 20 хвилин. Наранхо говорив з 10 ранку практично до 2-ої ночі.

Парламент Чилі підтримав рішення про імпічмент главі державі 78 голосами. Це і був необхідний мінімум. Тепер права – за Сенатом.

Депутат Джексон мчить до парламенту, аби проголосувати: відео

Що відомо про імпічмент Піньєрі