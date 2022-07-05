Вибухи у Харкові та Дніпрі, втрати ворога на Півдні: основне за 132 день війни

Збройні Сили України продовжують героїчно стримувати російських окупантів. Наші воїни завдають чимало втрат ворогу та намагаються звільнити захоплені території.

Найголовніші події нового дня війни 24 канал зібрав в одному матеріалі. Про актуальне у вівторок, 5 липня, читайте нижче.

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06:05 На Одещині СБУ вдалось спіймати зрадника. Згідно з даними правоохоронців, він коригував удари російських військових по мосту через Дністровський лиман. Про це під час телемарафону розповів речник глави Одеської ОВА Сергій Братчук.

04:06 Під час повітряної тривоги чули вибухи. Про це повідомили мешканці Харкова, Дніпра, а також Шостки Сумської області. Правда, достеменно невідомо, чи це були "прильоти", чи працювали сили ППО. Очікуємо офіційної інформації.

02:56 По всій території України пролунала повітряна тривога. Першою її оголосили на Одещині біля 02:51. Після цього оголошення про можливий ракетний удар поширилось по всій території нашої держави. Сирени гуділи упродовж двох годин.

02:32 В ОК "Південь" поділились інформацією щодо ситуації в регіоні впродовж минулої доби. Нашим військовим там вдалось вдарити по складах поблизу Давидового Броду та Дар'ївки. Що стосується інших втрат ворога, то вони такі:

30 російських окупантів;

танк Т-62;

реактивна система залпового вогню "Ураган";

гаубиця "Мста-Б";

8 одиниць автомобільної техніки.

02:30 Джерела у розвідці повідомили 24 каналу про чергові. ворожі втрати на Луганщині. Так, у Кадіївці вдалось підірвати важливий військовий склад окупантів. На момент публікації снаряди російських військових продовжували детонувати.

01:13 Олексій Арестович розповів, скільки військових втратили окупанти у боях за Лисичанськ і Сєвєродонецьк. В ефірі "ФЕЙГИН LIVE" він зауважив, що ЗСУ вдалось ліквідувати 7 тисяч загарбників, якщо не більше.

00:37 Українці створили петицію. У ній йдеться про те, щоб відзнаку Героя отримав загиблий захисник Маріуполя Данило Сафонов. Ініціатором став Віктор Горюненко. Зауважимо, що соліст гурту Kalush Олег Псюк звернувся до своїх шанувальників з цим же закликом у мережі.