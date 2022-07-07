Скасування обмежень для військовозобов'язаних, вибухи у Скадовську: основне за 133 день війни

Наші героїчні військові продовжують мужньо боронити українську землю. Небезпека залишається на всіх напрямках боротьби, але найбільш криваві бої досі тривають на Сході.

Основні й найбільш важливі події нового дня війни 24 канал зібрав в одному матеріалі. Про актуальне на 6 липня читайте нижче.

До теми Обмеження для військовозобов'язаних, вибухи на складах ворога: основне за 132 день війни

23:46 У західній розвідці назвали захоплення Лисичанська "справжнім прогресом" для росії. Водночас моральний дух окупантів перебуває на вкрай низькому рівні, адже під час кожного просування вони зазнають колосальних втрат. Розвідка сумнівається, що загарбникам вдасться дійти до адміністративної межі Донецької області до кінця 2022 року.

23:25 За даними видання The Wall Street journal, росіяни перетворюють захоплену Запорізьку АЕС у свою військову базу. Вони стягнули на територію станції велику кількість зброї й використовують ЗАЕС як щит. Штурмувати ядерний об'єкт ЗСУ не будуть, тому єдиний варіант прогнати росіян – оточити станцію та прилеглі території.

22:19 Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українців. Головні тези:

росіяни – справжні варвари. Адже тільки варвари могли завдати ракетного удару по педагогічному університету імені Григорія Сковороди у Харкові;

на фронті нарешті потужно запрацювала західна артилерія – ЗСУ завдають ударів по ворожих складах;

Збройні Сили України просуваються на Херсонщині та Запорізькій області;

Україна розширює зовнішньополітичні напрямки. Зокрема, вперше в історії президент України поспілкувався з президентом Парагваю. Тепер Київ планує посилювати зв'язки з країнами Латинської Америки;

кожен російський військовий, який зі зброєю прийшов на нашу землю, рано чи пізно буде покараний;

ЗСУ борються за всі українські землі, щоб повернути їх під контроль українського уряду.

Дивіться звернення президента до українців за 6 липня: відео

22:10 Мер Ніжина Олександр Кодола повідомив про високу загрозу ракетних ударів по місту впродовж наступних 24 годин. Він закликав містян не нехтувати повідомленням про повітряну тривогу, а негайно спукаскатися в укриття, коли почують сирени.

21:29 Російські військові готуються здійснити провокацію на Слов'янській ТЕС. У РНБО попередили, що російське міноборони поширює фейк про підготовку теракту на Слов'янській ТЕС, щоб приховати свої злочини.

21:27 В тимчасово окупованому Херсоні українські партизани завдали втрат ворогу. Руху "Жовта стрічка" вдалося знищити ворожий склад боєприпасів біля залізничного вокзалу Херсона.

20:57 Володимир Зеленський повідомив, що Україна розраховує на прибуття потужних систем ППО. За його словами, наша країна наразі має "теоретичне" підтвердження про отримання потужних систем протиповітряної оборони.

20:20 На Запоріжжі 50-річний житель села Таврійське підірвався на касеті від російської ракети "Ураган". Постраждалого чоловіка госпіталізували.

​20:16 Росіяни цілий день обстрілюють Криворізький район на Дніпропетровщині. Окупанти гатили по Зеленодольській, Апостолівській, Нивотрудівській, Широківській громадах. У Покровській громаді ворог вдарив касетними снарядами, через що поранено щонайменше 3 людей.

20:15 У Запорізькій області між Новобогданівкою та Троїцьким "втомився" черговий міст. У Запорізької ОВА натякнули, що між Мелітополем та Токмаком впав міст.

19:33 В окупованому росіянами Скадовську на Херсонщині прогриміли вибухи. Унаслідок ударів загинула людина. Ще четверо поранених, серед них – дитина.

19:19 Президент Володимир Зеленський у Києві зустрівся з прем'єром Ірландії Міхолом Мартіном. Вони обговорили продовольчу безпеку, енергетику, підготовку 7 пакета санкцій проти росії, шлях України до повноправного членства у ЄС та активну відбудову територій, які вже звільнили від окупантів

18:39 Російські військові намагаються підготувати сприятливі умови для наступу на напрямку Ізюм – Слов'янськ. Також ворог намагається взяти під свій повний контроль трасу Лисичанськ – Бахмут.

18:30 Збройні Сили України зупинили наступ ворога на декількох напрямках. Відповідно до даних Генштабу ЗСУ, українські воїни зупинили наступи ворога на напрямках Миронівка – Луганське та Гольмівський – Новолуганське.

17:25 На околиці Маріуполя у селищі Волонтерівка понад 500 людей та 200 дітей лишаються без води та електрики. Люди вийшли на протест, однак окупаційна влада сховалася.

17:20 СБУ затримала зрадницю, яка "здавала" окупантам українських захисників у Ворзелі. Також правоохоронці запобігли витоку даних щодо оборони Києва.

17:18 Президент Володимир Зеленський запевнив, що між ним і Генштабом немає непорозумінь. Глава держави заявив про "дрібну помилку" в контексті дозволів на виїзд військовозобов'язаних.

16:49 У Тернопільській області зобов'язали підприємства та організації зупиняти роботу під час повітряної тривоги. Під час тривоги вони повинні вжити всі необхідні заходи безпеки.

16:37 Нардепу-колаборанту Олексію Ковальову повідомили про підозру у державній зраді. На окупованій Херсонщині зрадник допомагає російським загарбникам, за що йому загрожує 15 років тюрми.

16:12 В Одесі вдень знову прогриміли вибухи, коли оголосили повітряну тривогу. В ОК "Південь" повідомили, що спрацювала протиповітряна оборона, яка збила ракету Х-31 над Чорним морем.

16:08 Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки. Наразі, за словами канцлера Олафа Шольца, гарантії безпеки обговорюються з іншими державами та Україною.

15:59 Російські військові захопили два іноземні судна в Маріуполі. Одна з компаній – Smarta Shipping, яка зареєстрована в Ліберії, 30 червня отримала повідомлення про "арешт" судна.

15:31 Месенеджер Viber повністю відновив роботу на окупованих територіях Херсонської області. Збій у роботі месенеджера стався 5 липня.

15:30 У Генштабі ЗСУ скасували обмеження щодо переміщення військовозобов'язаних. Порядок надання дозволу на пересування військовозобов'язаних відправили на доопрацювання.

14:37 В окупованих Херсоні та Скадовську близько 14 години прогриміли вибухи, про які повідомляються жителі області. У соцмережах публікують фото та відео чорного диму над Херсоном. Над Скадовськом окупанти, ймовірно, збили ракету.

14:14 Володимир Зеленський наказав скасувати заборону щодо переміщення військовозобов'язаних. Зауважимо, що напередодні про її запровадження оголосили у Генштабі, що викликало хвилю обурення та достатньо заплутало суспільство.

14:02 У ДСНС повідомили про наслідки ворожого обстрілу Криворізького району. Внаслідок удару розбита сонячна електростанція. Також відомо про пожежу на полі з пшеницею. Окупанти били по Широківській та Апостолівській громадах. Першу атакували "Ураганами".

13:55 У розвідці Великої Британії підкреслюють на важливості битви за Слов'янськ. Там переконані, що її результати впливатимуть на подальшу боротьбу за Донбас. Мовляв, це місто може стати наступним ключовим в обороні регіону.

13:28 Віталій Кім розповів про те, що для ворога Миколаїв наразі не є стратегічною ціллю. Натомість війська країни-агресорки можуть просуватись у бік Одеси.

13:09 До Києва з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін. Він уже побував у зруйнованій російськими військовими Бородянці. Також високопосадовець відвідав Ірпінь та Бучу.

13:00 Російські військові вкотре атакували мирних мешканців Торецька ракетами. Про це розповів глава Донецької ОВА Павло Кириленко. Він зауважив, що під завалами залишаються люди.

В той самий час стало відомо, що упродовж доби ворог знову обстріляв Станіславську територіальну громаду, що на Херсонщині. Про це повідомив її очільник Іван Самойленко. Він зауважив, що у громаді налічили близько 42 "прильотів".

12:42 Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про те, що від міста відсунули лінію фронту. І це робить практично неможливими ворожі удари по самому обласному центру. А ті, які він таки здійснює, Кім вважає справжніми проявами тероризму.

12:40 Зі Слов'янська продовжують евакуйовувати мешканців. Глава міської ВЦА Вадим Лях розповів, що перший автобус з мешканцями міста вирушив до Рівненщини. На днях заплановано ще кілька таких евакуацій.

12:33 Тим часом на Херсонщині та Харківщині горять поля з врожаєм. Причиною займання стали, на жаль, ворожі обстріли. А найгірше те, що місцями гасити полум'я просто нікому. Тож аграріям доводиться власноруч боротись зі стихією, щоб бодай якось врятувати те, що виростили.

12:15 Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, скільки українців наразі отримують бойовий, а також військовий досвід. Згідно з наявними даними, мовиться про майже мільйон наших громадян.

12:05 Окупована Макіївка також здригнулась від вибухів. Там здетонували боєприпаси на ворожому складі. Над ним уже підіймаються клуби чорного густого диму, а уламки тих самих боєприпасів розлітаються на всі боки.

11:45 Відомо про наслідки ракетного удару 6 липня по університету в Харкові. На жаль, від рук ворога загинув 40-річний сторож.

11:43 Правоохоронці повідомили, що російські військові зранку з "Градів" обстріляли село Заградівка, що на Херсонщині. Внаслідок цього одна людина загинула на місці, інша – зазнала поранень. Відомо про пошкодження та руйнування будинків.

Також від ракетних ударів постраждало село Мала Шестірня. Окупанти там "денацифікували" склад агропідприємства. Також під ворожу атаку потрапили будинки містян.

Окупанти обстріляли Херсонщину 6 липня / Фото Нацполіції

11:20 Українські військові показали кадри запеклих боїв за Рубіжне, а також Сєвєродонецьк. У Нацгвардії підкреслили, що наші військові пообіцяли повернутись за першої ж нагоди. І вони дуже хочуть відвоювати міста, які у нас відібрали окупанти.

11:19 На тимчасово окупованій території Харківщини детонують снаряди на ворожих складах боєприпасів. Про це повідомляють мешканці Великого Бурлука. З їхніх слів, вибухи лунають на околицях.

11:00 Російські бійці починають тероризувати села на Харківщині. Голод змушує їх забирати у селян яйця та курей. Про це 24 каналу повідомили джерела у розвідці.

10:43 А от ракетний удар по Миколаївщині прокоментували в ОК "Південь". Там зауважили, що ворог вночі бив по області трьома крилатими ракетами типу "Калібр". Їх окупанти випустили з підводного човна. Дві вдалось знищити силам ППО, а от одна влучила у кав'ярню. Внаслідок цього загинула одна людина.

10:36 У Хмельницькій ОВА прокоментували ракетні удари, які стались напередодні ввечері 5 липня. У відомстві відзначають, що минулось без серйозних руйнувань. Ворог бив по водонапірній вежі в Ярмолинській громаді. Там і вдалось виявити вирву від ракетного удару.

10:30 Тим часом російські військові нагадують нацистів під час Другої світової війни. З окупованого Маріуполя вони вже вивезли головний фонтан. Про це розповіли у міській раді.

09:58 ЗСУ завадили російським окупантам перерізати трасу Бахмут – Лисичанськ. Про це розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Це також дозволило трохи стримати просування ворога у напрямку самого Бахмута.

В той самий час в ОК "Південь" розповіли, що український прапор уже доставили до острова Зміїний, але він ще не майорить. Втім, це не заважає ворогові проводити аеророзвідку та прагнути знищити наш стяг. Але на це у них не вистачить сміливості, адже окупанти знають, що на них очікує гідна відсіч.

09:51 На війні в Україні загинула бразильська модель Таліто до Валле. На жаль, у її укриття в Харкові влучила російська ракета, яка й забрала життя 39-річної жінки. Зауважимо, що Таліто до Валле раніше воювала проти ІДІЛ.

09:34 В Офісі генпрокурора повідомили про смерть 4-річної дівчинки. Вона зазнала важких поранень внаслідок обстрілу Бахмута ворогом 3 липня. На жаль, станом на 6 червня ворог забрав життя 346 маленьких українців.

09:20 Сергій Гайдай розповів про те, яких втрат ворог зазнав після штурму Лисичанська. Зі слів глави Луганської ОВА, окупантам вдалось захопити місто ціною тисяч загиблих, а також поранених.

08:54 У Генштабі ЗСУ поділились актуальними даними про втрати ворога. Так, від початку повномасштабного вторгнення вдалось ліквідувати 36 500 російських бійців.



Актуальні втрати ворога станом на 6 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

08:46 ЗСУ вдалось знищити ворожі "Урагани". Ними окупанти планували бити по мирному населенню. На щастя, ефективна та злагоджена робота наших військових не дозволила реалізувати ворожий задум.

08:44 В Інституті з вивчення війни наголосили на тому, що плани Путіна не змінились. Вони розповіли, якою є наступна мета Кремля після захоплення Луганщини. Не складно зрозуміти, що ворог піде далі. Мовиться про бажання захопити всю територію нашої держави.

08:29 Українські військові врятували вівчарку. Собаку російські загарбники розмалювали фарбою, а також морили голодом. Зараз чотирилапа у безпеці, адже наші захисники про неї подбали.

07:59 У боях за Лисичанськ героїчно загинув командир білоруського батальйону "Волат" з позивним "Брест". Він з перших днів повномасштабного вторгнення стояв пліч-о-пліч з нашими військовими, обороняючи Україну від ворога.

07:02 У Генштабі ЗСУ поділились ранковим зведенням від 6 липня. Коротко про головне у ньому:

ЗСУ завдали ворогові значних втрат неподалік Краматорська та Бахмута, через що окупантам довелось відійти;

також наші військові жорстко придушили наступ загарбників у напрямку Лозового на Півдні.

06:48 Олексій Арестович розповів про ситуацію на Херсонщині. Згідно зі словами радника глави Офісу Президента, ворог наразі займається перекиданням військових із Запоріжжя. Що ж стосується резервів із Росії, то вони наразі не йдуть.

05:29 Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію на фронті. Він підкреслив, що російські військові масово женуть техніку до Донеччини. Встановити тотальний контроль над цією областю – ціль ворога №1. У цьому переконаний він.

04:07 В ОК "Південь" розповіли про ситуацію в регіоні. Упродовж минулої доби наші військові знищили:

18 окупантів,

2 самохідні артилерійсько-мінометні установки "Нона-С",

1 зенітну установку 23-го калібру,

1 гаубицю "Мста-Б",

5 одиниць броньованої та автомобільної техніки,

2 склади боєприпасів.

Водночас слід розуміти, що акваторія Чорного моря все ще несе загрозу. Так, ворог там дислокував кораблі з 32 ракетами. Мовиться про:

3 надводні,

2 підводні,

1 великий десантний корабель.

03:22 Під час повітряної тривоги вибухи чули в Одесі. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що на узбережжі міста могла працювати ППО. Самі ж вибухи не були потужними, але лункими та протяжними.

02:50 На всій території України була оголошена повітряна тривога. Нагадаємо, що ризик ракетних ударів усе ще дуже високий, тож не ігноруйте, будь ласка, сирени. Вирушайте негайно до укриття, адже це може врятувати вам життя.

02:10 Ірина Верещук розповіла, як депортованим українцям вибратись з території Росії. Вона назвала напрямки, які можуть використати наші земляки. Наразі вони можуть повернутись до України через:

Естонію – місто Нарва;

Латвію;

через паромну переправу з Фінляндії;

через Грузію, якщо виїжджають з тимчасово окупованого Криму.

00:24 Близько 00:14 у Харкові пролунала повітряна тривога. Невдовзі у місті чули вибухи. По ньому ворог атакував з території Росії. Містяни повідомили про щонайменше 5 вибухів.

00:12 Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов прокоментував заклики надати обласному центру більше засобів ППО. Він наголосив на тому, що ворог дійсно випускає по місту шалену кількість ракет. Але водночас слід розуміти, що в області ППО працює. Водночас очільник ОВА підкреслив, що оборона працює, адже над містом уже не літають ані літаки, ані вертольоти.