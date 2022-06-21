1333 закатованих росіянами українців знайшли на Київщині: половину вбили зі стрілецької зброї

У Київській області триває пошук та ідентифікація загиблих мирних мешканців після російської окупації. Дані щодо вбитих змінюються мало не щодня.

Станом на 21 червня в Київській області виявлено тіла 1333 вбитих цивільних мешканців. Такі дані навів начальник головного управління поліції Київської області Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє 24 канал.

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"На сьогодні ми маємо 1333 тіла загиблих українців, які вже оглянуті слідчими та передані до відповідних судово-медичних установ. Здебільшого, це більше 50% людей, які вбиті саме стрілецькою зброєю – пістолет, автомат або кулемет", – розповів Андрій Нєбитов.

Страшні знахідки

Андрій Нєбитов розповів і про останню знахідку масового поховання вбитих українців. Це сім людей. Їх тіла виявили поряд із селом Мироцьке у Бучанському районі.

"Ці люди були страчені. Безпосередньо яма, де вони були закопані, була на російських позиціях. Люди були поховані шарами. Спочатку двох вбили – засилали. Потім ще двох. У кожного з них – це постріли в коліна, а потім в голови. Вони повністю в цивільному одязі, зараз триває процес ідентифікації", – розповів Андрій Нєбитов.

Невстановлені загиблі та зниклі безвісти

Правоохоронці поки не встановили імена ще 213 загиблих. Зараз триває процес зібрання зразків ДНК, пізнання. Кожен день ця цифра зменшується, переконує Андрій Нєбитов.

Водночас 300 людей на Київщині вважаються зниклими безвісти після російської окупації. У поліції вважають, що частина з них вбиті, але поки їх тіла не вдалося виявити.

Але є й такі, яких примусово вивезли на територію Білорусі. Андрій Нєбитов заявив, що поліції відомо, що українців утримують в певних будівлях на території сусідньої держави. Відтак правоохоронці намагаються зробити все від себе залежне, щоб ці люди хоча б вийшли на зв'язок з рідними.

Російські злочини

З останніх новин в Україні відомо, що правоохоронцями задокументовано вже понад 3 тисяч злочинів російських окупантів. Розслідування проводять як слідчі Національної поліції, так і Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України під координацією і процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури

"Тільки у військових злочинах поліцією Київщини було оголошено 15 підозр", – розповів Андрій Нєбитов.

Вбиті та пораненні мирні мешканці

Управління Верховного комісара ООН з прав людини станом на 19 червня зафіксувало 10260 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 4569 загиблих і 5691 поранений.

Серед 4569 загиблих: 1769 чоловіків, 1182 жінки, 126 дівчаток і 137 хлопчиків, а також 41 дитина і 1314 дорослих, стать яких ще не вдалось встановити.

Найбільша кількість загиблих та поранених у Донецькій та Луганській областях – 2677 загиблих та 3174 поранених.

Водночас Нацполіція розслідує кримінальні провадження щодо смертей понад 12 тисяч людей, які загинули унаслідок війни. 1 200 тіл, зокрема знайдених у братських могилах, поки не вдалось ідентифікувати.

При цьому Управління Верховного комісара ООН з прав людини вважає, що реальні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою. Також багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження. Це відноситься, наприклад, до населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Попасна, Лисичанськ і Сєвєродонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб.

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