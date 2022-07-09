Обстріл Харкова, воїни ЗСУ прибули на тренування в Британію: основне за 136 день війни

Протягом 136 днів українські воїни протистоять російській агресії. Україна воює на всіх фронтах – військовому, інформаційному, дипломатичному.

Про головні події 136 дня протистояння читайте нижче у матеріалі 24 каналу.

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19:12 білоруські військові активізували засоби РЕБ, аби не допустити розвідку українських безпілотників у прикордонних з Україною районах. Також зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів з білоруського повітряного простору.

18:46 У Маріуполі троє російських саперів підірвались на мінах. Вони пробували розмінувати газопровід.

18:36 ЗМІ пишуть, що окупанти захопили інститут тваринництва "Асканія-Нова". Вони вже призначили нового директора і кличуть колишніх співробітників на роботу. Проте, повідомили телеграм-канали, більшість наукових працівників на співпрацю не пішли.

17:58 У Брянській області на залізниці пролунали вибухи. Невідомий вибуховий пристрій детонував під вантажним потягом. Через це тріснуло скло в кабіні машиністів.

17:45 Окупанти наштовхуються на спротив жителів Херсонської області. Як повідомив перший заступник Херсонської облради Юрій Соболевський, росіянам так і не вдалось набрати "поліцію" з місцевих. Кількість правоохоронців, які перейшли на бік ворога, дуже мала.

17:22 Перші українські військові прибули для тренувань на територію Великої Британії. Протягом наступних кількох місяців у цій навчальній програмі візьмуть участь близько 10 тисяч наших захисників.

16:52 Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що окупанти перетворюють місто на військову базу. Ворожу техніку розмістили одразу біля житлових кварталів. Також армія ворога пошкодила магістральний газопровід, тож в населеному пункті припинили газопостачання.

16:45 Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів про наслідки ранкового ракетного удару по обласному центру. росіяни запустили 6 ракет С-300. Вони потрапили на територію приватних підприємств та житлових будинків.

Наслідки ракетного обстрілу Миколаєва / Фото Олександра Сєнкевича:

16:00 Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Вашингтон надасть Україні 368 мільйонів доларів гуманітарної допомоги. Мовиться про кошти для екстреної медичної допомоги, притулків та координацію з гуманітарними організаціями.

15:39 До білорусі росіяни стягують військову техніку. Колони зі знаками V та прапорами СРСР їхали в напрямку Бобруйська. Було близько 10 одиниць транспорту, серед них – "КамАЗи".

15:30 У Херсонській області окупанти влаштували масове поховання своїх. Як розповіли джерела у розвідці, заривали пакети з тілами. Це задля того, аби приховати кількість загиблих та не виплачувати їхнім родичам компенсації.

15:23 Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ЗСУ таки вдається утримувати частину Луганщини. Разом з тим ситуація в регіоні – дуже важка.

15:07 В окупованому Маріуполі росіяни привезли місцевим жителям так звану "гуманітарну допомогу". З Тульської області в зруйноване місто передали хліб з цвіллю та лопати.

14:47 Вранці 10 липня ворожі війська обстріляли центральну частину Харкова. Постраждали 6 осіб. Серед поранених – 12-річна дівчинка. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

14:24 СБУ затримала коригувальників вогню по Краматорську та Бахмуту, що на Донеччині. Ворожі агенти інформували росіян, аби ті могли обстрілювати міста. Незабаром чоловікам оголосять про підозру у державній зраді.

13:31 російські військові зранку обстріляли Миколаїв. По ньому ворог випустив відразу шість ракет С-300. На щастя, минулось без жертв.

13:25 У Верховній Раді виступив глава сенату Франції Жерар Ларше. Під час своєї промови він запевнив, що парламенти країн Європи підтримують Україну на шляху до ЄС.

13:17 У Центрі протидії дезінформації розповіли про ситуацію на тимчасово окупованому Донбасі. Там наразі проводять справжнісіньку терор-мобілізацію. Чоловіки буквально бояться виходити з домівок, адже їх затримують та відправляють на фронт. Один такий вийшов з дому по хліб, а після цього опинився з автоматом у руках під Ізюмом.

12:56 В Офісі Президента відреагували на обстріли Харкова та Кривого Рогу. Андрій Єрмак підкреслив, що окупанти не можуть перемагати на фронті, тож і б'ють по цивільних. Тактику росіян він назвав відверто боягузливою, адже мирне населення не може відповісти ударом на удар.

12:32 Українські військові засудили чоловіка, який без жодного жалю розстріляв вагітну собаку на АЗС. Вони підкреслили, що ніхто не має права цього робити. Ба більше, відповідний вчинок не робить зловмисника бодай трохи кращим за окупантів, з якими ми боремось ось уже чотири місяці.

12:23 російські загарбники 9 липня обстріляли житловий район Харкова. З-під завалів одного зі зруйнованих будинків рятувальникам вдалось дістати 12-річну дівчинку.

12:04 Чорні Запорожці знищили відразу 9 російських танків. Своєю результативною стрільбою вони похизувались, виклавши відео у мережі.

Як Чорні Запорожці знищили 9 російських танків: дивіться відео

12:00 Окупанти продовжують скаржитись на ефективну роботу ракетних установок HIMARS. Один із них розповів про відразу 11 "двохсотих", а також безліч поранених. Такими є результати влучання ЗСУ у військову базу загарбників.

11:56 Вікторія Спартц звернулась до Джо Байдена з проханням перевірити можливі зв'язки глави Офісу Президента Андрія Єрмака з росією. Це викликало різку реакцію в МЗС. Речник відомства Олег Ніколенко попрохав не поширювати кремлівські наративи.

11:24 У тимчасово окупованому Мелітополі ворог розмістив на заводах "Гради". Як повідомляють місцеві ЗМІ, уночі там була перестрілка. Зауважимо, що підприємства розташовані поруч із житловими кварталами. Тож таким чином ворог продовжує прикриватись мирними мешканцями, наче щитом.

11:14 Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв приїхав до позицій на Півночі. Він вирішив перевірити процес підготовки до можливого повторного наступу з боку білорусі. Після побаченого та спілкування з військовими він переконав, що ситуація там наразі контрольована.

11:07 Міністр оборони України Олексій Резніков запропонував перенести оборонні виробництва під землю. Відповідну ініціативу він озвучив у зв'язку з постійними обстрілами з боку росії. Їх, на думку очільника Міноборони, можна перенести, наприклад, до сольових шахт.

10:45 Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко поділився свіжими відомостями про обстріл Кривого Рогу. Він сповістив, на жаль, сумну новину. В лікарні медикам не вдалось врятувати 20-річну дівчину, яка постраждала від удару ворога.

10:30 У РНБО спробували пояснити, що ж насправді відбувається на Херсонщині. У відомстві зауважили, що область вдасться звільнити від окупантів. Але на це ЗСУ знадобиться час. А поки попрохали не поширювати інформацію про успіх наших військових у цьому регіоні, щоб не допомагати ворогові.

10:16 У розвідці Великої Британії поділились новими даними. Згідно з аналізом інформації, якою володіє відомство, росія до кордону України стягує резерви з усієї країни. Це вона робить задля того, щоб влаштувати нові атаки по нашій державі.

В той самий час Генштаб ЗСУ потішив українців свіжими даними про втрати ворога. Станом на 9 липня вдалось ліквідувати 37 200 російських загарбників.



Актуальні втрати ворога станом на 9 липня / Інфографіка Генштабу

10:07 У Чорнобаївці спалахнула масштабна пожежа. Густий дим, який утворився після вибухів, мешканці бачать звідусіль. Містяни зауважують, що від початку повномасштабного вторгнення це були найпотужніші "прильоти".

10:06 Російські військові завдали ракетного удару по житловому району Харкова. Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов. Зауважимо, що під час цього в області не лунала жодна повітряна тривога.

09:53 З'явились додаткові відомості про обстріл Кривого Рогу. З'ясувалось, що 41-річна жінка, котра загинула від рук ворога, – кухарка у місцевому дитячому садку. По самому ж місту окупанти випустили 10 ракет з РСЗВ "Торнадо-С".

09:52 Нашим військовим вдалось знищити танкову роту ворога. Зробили це ЗСУ під час наступу окупантів. А ролик з успішною ліквідацією загарбників виклали у мережу в Генштабі.

ЗСУ знищили танкову роту окупантів під час наступу: дивіться відео

09:51 Олексій Арестович розповів, на які цілі спрямовані HIMARS. Радник глави ОП підкреслив, що з систем ЗСУ б'ють по складах окупантів. Більшість із них вдалось знищити саме завдяки зброї, наданій партнерами.

09:35 У ДСНС показали наслідки обстрілу Кривого Рогу з реактивних систем залпового вогню. Нагадаємо, що ворог влучив у житловий район міста.

Наслідки обстрілу Кривого Рогу / Фото пресслужби ДСНС

09:33 Зранку окупанти атакували Донеччину. Ворог вдарив по лікарні, палацу культури, а також житлових будинках. Про це розповів глава ОВА Павло Кириленко.

09:04 На мешканців тимчасово окупованого Маріуполя очікує надзвичайно холодна зима. Містянам доведеться або замерзати, або виїжджати. На цьому наголосили у міській раді.

08:58 Зранку 9 липня вибухи пролунали у Херсоні. Є ймовірність, що у місті продовжують детонувати склади боєприпасів росіян.

08:57 Інформацію про "оперативну паузу" вкотре спростував глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він підкреслив, що російські військові продовжують атакувати наші позиції по всій лінії фронту: від Попасної і до Кремінної.

08:36 У США розповіли, скільки "фільтраційних" таборів для українців уже створили росіяни. Згідно з підрахунками, мовиться про 18 локацій, де утримують наших громадян перед тим, як дати їм можливість вибратись з тимчасово окупованих територій.

08:26 У Пентагоні відзначили успішні контрнаступи ЗСУ. Крім того, там зауважили, що в росії суттєво "відстають від графіка". У відомстві підкреслили, що окупанти хоч і досягають прогресу, але він високозатратний і обмежений.

08:17 У бою під Бахмутом загинув брат експосла України в Канаді. Мовиться про 33-річного Євгена Олефіренка. Його життя ворог забрав 7 липня.

08:10 У росії щедро запалало через рішення США надати Україні ще 4 РСЗВ HIMARS. Там переконані, що у Вашингтоні зацікавлені у тому, щоб війна тривала, а не закінчувалась.

07:18 Генштаб ЗСУ опублікував ранкове зведення. Коротко про головне у ньому:

окупанти хотіли взяти штурмом Вуглегірську ТЕС.

продовжуються точитись бої навколо Краматорська.

07:14 В Інституті вивчення війни пояснили, чому росіяни побоюються контратак ЗСУ на Донбасі. А все тому, що окупанти бояться, що їх наші військові знищать. І тут є логічні причини, адже захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська буквально витиснули з ворога всі соки.

07:09 Зранку 9 липня окупанти атакували Кривий Ріг з "Градів". Внаслідок цього загинула одна жінка, а ще двоє людей зазнали поранень. Зауважимо, що напередодні Володимир Зеленський відвідував Дніпропетровщину з візитом.

06:53 Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович пояснив, чому росіяни взяли "оперативну паузу". Передовсім мовиться про необхідність перебудувати оборонні позиції, відновитись та перегрупувати війська. Крім того, на це вплинули ефективні тактичні дії наших військових.

06:28 Речник глави Одеської ОВА Сергій Братчук розповів про наслідки ракетного удару по Сергіївці. На жаль, кількість жертв зросла до 22. Так, 7 липня у лікарні померла 53-річна співробітниця бази відпочинку, котра зазнала поранень.

06:15 У Пентагоні підкреслили, що росія не матиме можливості "перечекати" у питанні надання нашій державі зброї. Мовляв, у США враховують потреби України не лише на місяці наперед, а й на цілі роки.

05:34 У Миколаївській області о 05:15 пролунали повітряні тривоги. За буквально 15 хвилин в обласному центрі почули вибухи. Про це повідомив очільник міської ради Олександр Сєнкевич, а також закликав мешканців залишатись в укриттях доти, поки не буде відбою.

05:23 У Пентагоні спростували інформацію про те, що росія знищила в Україні установки HIMARS. У відомстві підкреслили, що всі надані нашій державі комплекси продовжують брати участь у боях і знищувати ворога.

04:08 Надзвичайно плідною була минула доба для наших військових на Півдні. Там ЗСУ вдалось знищити майже 200 російських бійців, а також 42 одиниці важкої техніки ворога. Про це повідомляють в ОК "Південь". Якщо детальніше пройтись по втратах окупантів, то вони такі:

2 РСЗВ "Град",

2 командно-штабні машини;

4 зенітні гарматно-ракетні комплекси "Панцир-С1",

пуско-зарядна установка зенітно-ракетного комплексу "Бук-М2";

6 самохідних гаубиць типу "Акація";

26 військових автомобілів;

1 безпілотник-розвідник "Орлан-10".

03:10 Неспокійно було також у Харцизьку. На ворожих складах хтось необачно вирішив покурити. Тож на Донеччині пролунали вибухи, про які також повідомили місцеві мешканці.

03:05 Тим часом на Луганщину привезли свіжу "бавовну". Її об'єктом став склад російських загарбників. Містяни повідомляють, що вибухи лунають у Кадіївці.

03:04 Олексій Арестович поділився деталями бою під Богородичним. Він зауважив, що там нашим військовим вдалось буквально завалити танкову роту, що складається приблизно з 12 одиниць техніки. Сталось це ще 7 липня, але інформацію він озвучив ввечері під час ефіру з Марком Фейгіним.

02:08 Джо Байден підписав новий указ, у якому йдеться про черговий транш військової допомоги нашій державі. США передають українським військовим:

4 високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.

Додаткові боєприпаси для HIMARS.

3 тактичні машини для евакуації техніки.

155-міліметрові артилерійські боєприпаси.

Підривні боєприпаси.

Контрбатарейні системи.

Запчастини та інше обладнання.

00:24 Міністерка Ірина Верещук пояснила, чому окупанти масово спалюють тіла на Херсонщині. Вона зауважила, що відповідні дії ворога пов'язані з виплатами, а також намаганням приховати реальний стан на фронті. Мовляв, тіла вже немає, тож бійця можна записувати у ряди тих, хто пропав безвісти.

00:14 США нададуть Україні ще 4 HIMARS. Президент України Володимир Зеленський уже подякував за це Джо Байдену. Він підкреслив, що саме ця зброя допомагає нашим військовим тиснути на ворога.