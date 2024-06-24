На коліна Росію ще не поставили: політолог оцінив 14 пакет санкцій ЄС

Рада Євросоюзу 24 червня ухвалила новий пакет санкцій проти Росії. Під антисанкційний зокрема потрапили 116 фізичних та юридичних осіб.

Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу, що завдяки санкціям Росія поступово перетворюється на Північну Корею. Однак до банкрутства її поки що не довели.

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Є непогані пункти

В новому пакеті санкцій зокрема є пункти щодо країн, що продають технології, які мають дбати про те, щоб вони не потрапили до Росії.

Також запроваджуються обмеження у наданні технологій для завершення проєктів щодо скрапленого газу, наприклад таких як Arctic LNG 2 і Murmansk LNG.

Крім того, вводяться санкції на імпорт російського газу через термінали ЄС, які не є підключеними до системи природного газу.

Водночас обмеження торкнулися "Системи передачі фінансових повідомлень" (SPFS), завдяки якій здійснюється частина транзакцій з Росією.

В новому пакеті санкцій є дуже непогані пункти. Проте з погляду на попередні 14 пакетів, виникає питання: хіба одразу всі ці санкції не можна було запровадити? Коли хочете когось економічно збанкрутувати, одразу ухвалюєте такий пакет санкцій, щоб поставити країну на коліна. Наразі Росія "кульгає" на одну ногу, але на коліна її ще не поставили,

– наголосив політолог.



В 14 санкційному пакеті багато уваги приділяється обмеженням щодо перевантаження російського скрапленого газу. Проте повної заборони його імпорту наразі немає.

Намагається наздогнати лідерів

Водночас Росія вже не є лідером у цій сфері, адже Норвегія забрала всі російські трубні контракти.

Росіяни, на його думку, усвідомили, що вони програли. Війна в Україні поставила крапку у російській трубній інфраструктурі. Владімір Путін хотів впливати на внутрішні ринки, на ціну комуналки в кожній з країн Європейського Союзу. Однак у нього не вийшло. Зараз Росія намагається наздогнати лідерів щодо постачання скрапленого газу в Європу – Норвегію, Катар.

"Щоб остаточно задушити російську економіку скрапленого газу потрібно буде запровадити ще два санкційних пакети", – припустив Микола Давидюк.