Вибухи у Миколаєві й ефективна робота ЗСУ на Півдні: основне за 141 день війни

Протягом 141 дня українські оборонці дають відсіч російським агресорам. ЗСУ не лише відбивають штурми ворога, а й завдають йому нищівних ударів.

Головні події дня 24 канал зібрав в одному матеріалі. Про найважливіше про війну Росії в Україні читайте далі.

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05:57 Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що російські військові досі побоюються залітати на територію України. А все тому, що ЗСУ ефективно знищують їхні цілі. Крім того, нам найчастіше вдається збивати ракети "Калібр", Х-55, а також Х-101. Це снаряди, які летять зі швидкістю близько 900 кілометрів на годину.

Натомість найскладніше збивати ракети, випущені з оперативно-тактичних комплексів. Мовиться про "Іскандери" та "Точки У". Зауважимо, що перша летить на швидкості понад 8 тисяч кілометрів на годину, а друга – 4 тисячі.

05:55 З'явилась додаткова інформація про "прильоти" у Миколаєві. Відомо, що ворог влучив у цивільні об'єкти у місті. Олександр Сєнкевич повідомив, що на місці вже працюють рятувальники.

05:46 Радник президента з економічних питань Олег Устенко розповів, скільки грошей необхідно Україні щомісяця для підтримки. Раніше мовилось про 5 мільярдів доларів, але тепер ця цифра зросла до 9. Сума зросла, адже потрібно покривати:

витрати на екстрене житло,

ремонт помешкань для мільйонів людей,

базовий мінімальний дохід для українців, які втратили роботу.

05:11 Втретє за ніч у Миколаєві лунали повітряні тривоги. Під час них у місті чули гучні вибухи. Інформацію про них уже підтвердив міський голова Олександр Сєнкевич. Сирени увімкнули о 04:25, а от підтвердження повідомлень про вибухи з'явилось о 05:07.

04:51 Депутат Сергій Хлань прокоментував чутки про те, що гауляйтер Херсона Володимир Сальдо потрапив до лікарні. За його словами, колаборант має онкологічне захворювання. Тож йому потрібна кваліфікована медична допомога. Але в тимчасово окупованому росіянами місті може просто не вистачити медикаментів для зрадника.

03:38 Олексій Арестович також дав прогноз щодо тимчасово окупованого Херсона. Радник глави ОП переконаний, що російські загарбники вже подумки "здали" місто. Про це свідчить той факт, що вони відпрацьовують наразі шляхи можливого відступу.

02:45 Зі зведення ОК "Південь" слід виокремити чергову атаку ЗСУ по 2 пунктах управління, а також посадковому майданчику в Новій Каховці. Наші військові роблять все можливе для того, щоб невдовзі звільнити тимчасово окуповані території на Півдні. І для цього вони майстерно демілітаризують ворога.

02:28 У Харкові пролунала вдруге за кілька годин повітряна тривога. Під час неї у місті лунали гучні вибухи. Оскільки офіційної інформації ще немає, то достеменно невідомо, чи це були ворожі "прильоти", чи спрацювали системи ППО.

02:01 В ОК "Південь" поділились оперативною інформацією. Відомо, що упродовж минулої доби російські військові спробували бомбардувати острів Зміїний. Правда, зробити цього не вдалось. Снаряди влучили у море. А ще наші ракетно-артилерійські підрозділи знищили 13 окупантів і 6 одиниць броньованої й автомобільної техніки.

01:19 Під час спільного ефіру Фейгін і Арестович дійшли згоди щодо питання путінської мобілізації. Вони переконані, що надзвичайно важливо, щоб війна зачепила буквально кожного росіянина. Адже це ще більше підсилить сумніви у суспільстві та дозволить скоротити кількість охочих протистояти Україні у війні, розв'язаній самою росією.

01:04 Білоруські добровольці, котрі зараз захищають Україну на рівні з нашими військовими, записали звернення до своїх земляків. Вони закликали їх підтримувати антивоєнний бунт. Крім того, військові підкреслили, що зараз борються не лише за нашу державу, а й за свободу самої білорусі.

00:05 Олексій Арестович розповів, скільки ударів по ворогові завдали за тиждень з допомогою ракетних установок HIMARS. Зі слів радника глави ОП, ЗСУ 50 разів били по окупантах. Причому без жодного промаху. Тож росіяни почали не на жарт панікувати.