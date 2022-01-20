15-градусний мороз, вітер і повно снігу: як виглядає високогір'я Карпат
На горі Піп Іван Чорногірський, що в українських Карпатах, сильний вітер та 15 градусів морозу. Також там багато снігу.
Рятувальники повідомили про небезпеку сходження лавин. Мовиться про 3 рівень небезпеки – червоний.
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Гору Піп Іван Чорногірський засипало снігом
Станом на 08:40 20 січня 2022 року на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер західний, 15 – 16 метрів за секунду, температура повітря -15 градусів,
– мовиться у повідомленні.
Рятувальники попередили, що 20 січня буде 3 рівень сніголавинної небезпеки на високогір'ях:
- Закарпатської;
- Івано-Франкiвської областей.
Гору Піп Іван Чорногірський засипало снігом / Фото Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
В Укргідрометцентрі попередили про негоду 20 січня вранці та вдень. Зокрема:
- в західних областях пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду;
- вдень у Карпатах та на Закарпатті значний сніг, а також хуртовини – перший рівень небезпечності, тобто жовтий.
Коротко про погоду в Україні
- 18 січня на Одесу насунувся потужний циклон, який називається Ханелор. Синоптики розповіли, що швидкість його поривів сягатиме 19 – 30 метрів на секунду.
- 18 січня 349 населених пунктів у 10 областях залишились без електропостачання. Зокрема вітер наробив негоди на Західній Україні.
- 17 січня на Львівщині падав рясний сніг, який супроводжували потужні пориви вітру. Внаслідок буревію на жінку в Самборі впало дерево, а низка населених пунктів області залишилися без світла.
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Повний текст публікації Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Станом на 08:40 20 січня 2022 року на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер західний, 15 – 16 метрів за секунду, температура повітря -15 градусів.