Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко. Наразі подробиці з’ясовують.

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Біля Маріуполя чули потужні вибухи

Повідомляють про три потужні вибухи у Нікольському Маріупольського району. До Маріуполя близько 15 кілометрів. Подробиці з’ясовуємо,

– написав Андрющенко.

Згодом радник мера розповів, що працює система ППО російських окупантів з лісосмуги в районі лікарні.

"Невідомо, що там окупантам мариться в небі, але це допомагає знаходити точки розміщення ППО. Дякую всім українцям в окупації за уважність та співпрацю", – зазначив Андрющенко.

Звідки чути вибухи у Нікольському: дивіться карту