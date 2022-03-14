15-річна дівчина загинула внаслідок обстрілу в Дергачах на Харківщині

Російські загарбники обстріляли житловий будинок у Дергачах, що на Харківщині. у результат атаки загинула 15-річна дівчина.

Через неможливість виграти наземну боротьбу росіяни постійно вдаються до терору – гатять по цивільній інфраструктурі та вбивають мирних жителів.

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Росіяни вбили 15-річну дівчину

Внаслідок обстрілу рашистів загинула дитина 2007 року народження,

– написав Болвінов.

Трагедія трапилася у Дергачах, що в Харківській області.

Дівчинку звали Дарина. Вона пішла в іншу кімнату за іграшками для маленьких дітей. У цей момент в будівлю влучив снаряд. У домі були її батьки та ще двоє діток. Вони внаслідок атаки росіян не постраждали.



Ось на що росіяни перетворили будинок / Фото Нацполіції



На Харківщині внаслідок атаки ворога загинула дівчинка / Фото Нацполіції

Через збройну агресію Росії загинули вже понад 90 дітей

В Офісі генпрокурора повідомили, що станом на ранок 14 березня внаслідок збройної агресії Росії загинули вже 90 дітей. Окрім цього, ще понад 100 дітей отримали поранення.

Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях.

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