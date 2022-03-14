15-річна дівчина загинула внаслідок обстрілу в Дергачах на Харківщині
Джерело:фейсбук Сергія Болвінова
Російські загарбники обстріляли житловий будинок у Дергачах, що на Харківщині. у результат атаки загинула 15-річна дівчина.
Через неможливість виграти наземну боротьбу росіяни постійно вдаються до терору – гатять по цивільній інфраструктурі та вбивають мирних жителів.
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Росіяни вбили 15-річну дівчину
Внаслідок обстрілу рашистів загинула дитина 2007 року народження,
– написав Болвінов.
Трагедія трапилася у Дергачах, що в Харківській області.
Дівчинку звали Дарина. Вона пішла в іншу кімнату за іграшками для маленьких дітей. У цей момент в будівлю влучив снаряд. У домі були її батьки та ще двоє діток. Вони внаслідок атаки росіян не постраждали.
Ось на що росіяни перетворили будинок / Фото Нацполіції
На Харківщині внаслідок атаки ворога загинула дівчинка / Фото Нацполіції
Через збройну агресію Росії загинули вже понад 90 дітей
В Офісі генпрокурора повідомили, що станом на ранок 14 березня внаслідок збройної агресії Росії загинули вже 90 дітей. Окрім цього, ще понад 100 дітей отримали поранення.
Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях.