15 умовних місяців за хабар: в Австрії засудили ексвіцеканцлера
Джерело:Kurier
Колишнього віцеканцлера Австрії та екскерівника "Австрійської партії свободи" Гайнца-Крістіана Штрахе визнали винним у хабарництві. Його засудили до 15 місяців умовного ув'язнення.
Вирок оголосили 27 серпня 2021 року. Ексзаступник канцлера хотів обійти австрійське законодавство та профінансувати приватну лікарню.
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10 тисяч євро і друг-спільник
За даними сторони обвинувачення, колишній віцеканцлер хотів змінити закон для допомоги другу Вальтеру Ґрубмюллеру. Спільник хотів отримати доступ до державного фінансування своєї приватної лікарні. Мовилось про суму 10 тисяч євро.
Друг ексзаступника канцлера отримав менше умовне засудження – 12 місяців. І Штрахе, і Ґрубмюллер відкинули звинувачення суду Австрії. Рішення не є остаточними, адже можлива апеляція.
Штрахе також звинувачували у незаконній поїздці на грецький острів Корфу, коли чоловік перебував на посаді віцеканцлера. Проте за цією справою посадовця виправдали.
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Діяльність Штрахе в Австрії: основне
- Чиновник був віцеканцлером Австрії від грудня 2017 року до травня 2019 року. Обіймання посади відбулось у межах співпраці з консерваторами канцлера Себастьяна Курца.
- Коаліція розпалася через так звану справу Ібіци та опублікованими відео з посадовцем у 2019 році.
- На відео Штрахе бачився з росіянкою Альоною Макаровою, яка є племінницею олігарха з оточення Путіна. Дівчина нібито мала інвестувати нелегальні гроші в Австрії.
- Штрахе також очолював політсилу "Австрійська партія свободи" впродовж 14 років. Представники фракції часто заявляли про скасування санкцій проти Кремля, заперечували російську агресію проти України та виступали за співпрацю з країною-агресоркою.