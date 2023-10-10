150 українців заблоковані у Секторі Гази, Київ готує евакуацію громадян

Українські дипломати розшукали в Ізраїлі сімох українців, які до цього вважалися зниклими. Територію Ізраїлю та Сектору Гази намагаються покинути понад 400 громадян України.

За три доби оперативний штаб МЗС, який був створений для допомоги українцям в Ізраїлі, опрацював понад 700 звернень наших громадян. Про це розповів речник МЗС України Олега Ніколенка в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.

Дивіться також Ізраїль офіційно оголосив стан війни, у ході конфлікту загинули дві українки: бої досі тривають

У зоні бойових дій врятували українського хлопчика

Ніколенко розповів, що за минулу добу наші дипломати розшукали сімох українців на півдні Ізраїлю, які до цього часу вважалися зниклими. За його словами, зараз ці громадяни перебувають в безпеці.

Крім того, українське посольство допомогло шести родинам знайти тимчасове житло в Ізраїлі.

Українські дипломати займаються українським хлопчиком, який був врятований в зоні бойових дій. Ніколенко розповів, що йому надається медичне лікування, психологічна підтримка і готується його повернення в Україну до родичів.

Наразі Україна може підтвердити загибель двох українців, однак є інформація про ймовірну загибель ще 3 громадян.

Що стосується українців загиблих чи постраждалих. Ми маємо підтверджену інформацію про двох українок. Ситуація більше не змінилася. Ми маємо інформацію про можливу загибель ще 3 українців: двоє на території Ізраїлю, один на території Сектора Газу. Але ця інформація наразі не підтверджена,

– сказав спікер.

150 українців не можуть виїхати з Сектора Гази

За інформацією Ніколенка, на території Ізраїлю перебувають близько 300 громадян України, які не можуть виїхати через скасування авіарейсів. Також 150 українців заявили про своє бажання виїхати із Сектору Гази.

За його словами, в Секторі Гази ситуація є трохи складнішою, оскільки там тривають активні бойові дії. Тому будь-який процес вивезення громадян може відбуватися за умови відповідної безпеки, якої там наразі немає.

Спікер МЗС розповів, що українці можуть покинути територію Ізраїлю через аеропорт Бен-Гуріона. За його словами, деякі компанії продовжують літати з Ізраїля.

Водночас оперативний штаб та інші причетні відомства України опрацьовують інші альтернативні шляхи допомоги українцям залишити Ізраїль.

Громадян будуть повідомляти, якщо з'явиться альтернативні варіанти, як покинути Ізраїль.

Україна готує евакуацію із Сектора Гази

Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що ті громадяни України, які перебувають на території саме Сектору Гази, підлягають негайній евакуації.

За його словами, Україна готує евакуацію, щоб зберегти життя наших громадян в разі початку наземної операції Ізраїлю.

Річ у тім, що якщо розпочнеться наземна операція, кордони будуть закриті по периметру, внаслідок чого не буде змоги проводити там евакуацію взагалі.

Зауважимо, що вночі 10 жовтня потужні вибухи пролунали у Секторі Гази, який контролюють палестинці. Армія Ізраїлю заявила про успішне ураження понад 200 цілей на території Сектора Гази за ніч.