150 відмовників: росіяни масово відмовляються повертатися на фронт

Бойовий дух росіян приблизно на тому ж рівні, що й моральні якості. Повернення додому вже й так є для них чудом, на повторення якого вони не дуже й сподіваються.

Наші розвідники перехопили чергову розмову російських окупантів, а саме офіцерів 64 бригади, яка чинила геноцид українців у Бучі. Як з'ясувалося, їхати в Україну вони більше не хочуть, а злочини в Бучі для них подвиг.

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Про що говорили окупанти

Чутки про звільнення Шойгу

Як розповів один із окупантів, Шойгу залишається на своєму місці та виконує свої обов'язки. Зокрема, саме він вручав позачергове звання полковника Азатбеку Омурбекову – командиру 64 ОМСБР, яка чинила шалені злочини проти мирного населення у Бучі.

Неможливість набрати новий особовий склад

Один зі співрозмовників заявив про те, що не може набрати необідних 366 людей для свого підрозділу.

Тут 150 відмовників. Всі, хто звідти приходить. Їх ніхто і засуджувати не має права. Ну, хто вдруге захоче в цю д**у?

– бідкається окупант.

Гроші за війну проти України

Як заявив один з окупантів, Путін підписав указ, згідно з яким росіяни отримуватимуть гроші не раз у місяць в доларах, а 8 500 рублів на день. Також вони отримають премії та надбавки.

Війна Росії проти України: останні новини

Росіяни попри великі втрати, провал головних планів, санкції та міжнародну ізоляцію не збираються припиняти війну проти України. За підрахунками аналітиків, окупанти можуть ще 2 – 3 роки фінансувати війну зі своїх запасів.

Наші герої дуже ефективно застосовують зброю, яку нам надають західні партнери. Морські піхотинці показали, як нищать ворога за допомогою американського міномета.

ЗСУ дуже потребують допомоги від іноземних партнерів. Ворог має велику вогневу перевагу, а наші герої забезпечені лише на 10% від необхідної кількості важкої зброї, яка б дозволила встановити паритет.

Дивіться відео до теми – розмова окупантів, які чинили злочини в Бучі, про відмовників та гроші