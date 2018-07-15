150-кілограмова модель Тесс Холлідей вразила мережу пишними формами у червоному костюмі

Найзнаменитіша plus-size модель Тесс Холлідей давно не комплексує через свою зовнішність і надмірну вагу. Модель активно знімається у рекламах та на обкладинки глянців, демонструючи пишну фігуру.

Тесс Холлідей опублікувала нову світлину з останньої фотосесії на своїй сторінці в Instagram.

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Plus-size модель позує у яскраво-червоному костюмі з чорним топом. Пишнотіла дівчина вирішила підкреслити талію червоним поясом і доповнити "лук" окулярами і сережками.

Користувачі у соцмережах висловили свою симпатію до дівчини у коментарях: "Я дуже люблю її. Хотілося б мати таку ж впевненість", "Сексуальна і розкішна", "Ти дуже красива", "Подобається колір одягу" та інші.



Тесс Холлідей / Instagram

Нагадаємо, напередодні Тесс Холлідей знялася топлес для обкладинки журналу про здоров'я "Self".