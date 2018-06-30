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150-кілограмова plus-size модель Тесс Холлідей знялася повністю оголеною: фото 18+

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Тесс Холлідей
Тесс Холлідей / Instagram

Знаменита пишнотіла plus-size модель Тесс Холлідей знялася у відвертій фотосесії, де 32-річна жінка позувала оголеною на природі.

Тесс опублікувала світлину на своїй сторінці в Instagram.

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Спочатку я казала: "Я здорова, мій холестерин у нормі, у мене немає високого кров'яного тиску, у мене немає діабету"... Реальність полягає в тому, що я не маю нічого пояснювати і доводити, що я здорова чи ні, тому що це лише моя справа,
– прокоментувала знімок Тесс Холлідей.

тесс холлідей
Тесс Холлідей / Instagram

Нагадаємо, Тесс Холлідей знялася топлес для обкладинки журналу здоров'я "Self". Вона зазначила, що це абсолютно сюрреалістично, щоб побачити повне тіло на обкладинці журналу здоров'я.

Теги: Мода Еротика LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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