Чому путін атакував Одеський порт, колосальні втрати ворога на Півдні: основне за 152 день війни

Українські військові вже 152 дні героїчно відбивають напад російських окупантів. Основні бої йдуть на Сході країни.

Головні події 152 дня протистояння 24 канал зібрав в одному матеріалі. Про те, що відбувалось на фронті і не тільки – читайте нижче.

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05:57 Міністерка реінтеграції Ірина Верещук розповіла, скільки українців втратили своє житло від початку повномасштабного вторгнення. Ця цифра колосальна, адже мовиться про щонайменше 800 тисяч наших громадян, котрих ворог позбавив даху над головою.

04:51 Військовий експерт Михайло Самусь попередив про нову загрозу з боку кремля. Він підкреслив, що владімір путін образився саме на Туреччину. Тож він може прагнути помститись. А ракетний удар по Одесі – явне тому підтвердження.

04:41 У мережу опублікували рідкісні кадри з українським десантом на "Азовсталі". Події, зняті на відео, відбувались ще 21 березня, коли наші гелікоптери прилітали до металургійного підприємства.

Як наші військові прилітали до "Азовсталі" на гелікоптерах: дивіться відео

04:05 Тим часом спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі хоче відвідати Тайвань. На це вже відреагували у Китаї. Мовляв, цей візит може отримати відповідь – військову.

03:27 Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань назвав слабкі місця росіян у тимчасово окупованій області. Мовиться передовсім про мости, якими ворог переправляє живу силу та техніку, а також шляхи сполучення. Мовиться як про Антонівський міст, так і про дорогу повз Нову Каховку.

03:12 Неспокійною також була ніч для мешканців Миколаєва та Харкова. В останньому чули понад 20 вибухів. Сталось це під час оголошення повітряної тривоги. Тож нагадуємо, що її ні в якому разі не можна ігнорувати.

02:29 ЗСУ продовжують ефективно знищувати ворога на Півдні. Упродовж минулої доби наші військові виконали 190 вогневих завдань. Це й завдало чималих втрат окупантам:

66 окупантів;

5 танків;

2 самохідні артилерійські установки "Гвоздика";

1 протитанковий ракетний комплекс "Фагот";

3 одиниці броньованої техніки;

9 одиниць автомобільної техніки;

командно-спостережний пункт;

2 склади з боєприпасами.

02:14 У ночі пролунали повітряні тривоги у кількох областях України. Під час них у Запоріжжі та Нікополі чули вибухи. Водночас місцева влада повідомила, що не було жодних "прильотів".

01:48 Олексій Арестович припустив, чому матері загиблих російських солдатів не скинули владу путіна. Він переконаний, що на них вплинув режим диктатора. Саме він отупляє та буквально розбещує росіян.

01:36 Керівник ГУР Кирило Буданов прокоментував роботу HIMARS. Він підкреслив, що росіяни знають, що їм настав кінець. А все тому, що невдовзі Україна таки може отримати далекобійні ракети до цих РСЗВ, і це суттєво вплине на хід війни.

01:05 Олексій Арестович спрогнозував жорстоку кризу в росії. Він також пояснив, що означатиме для кремля втрата Херсонської області. Коли це станеться, країну-агресорку очікує крах у війні.

00:20 Журналісти провели розслідування. Воно пролило світло на примусову мобілізацію. Як з'ясувалось, за відмову воювати російських військових тримають у підвалах на Луганщині.

00:17 ЗСУ показали відео знищених на Півдні комплексів С-300. Нагадаємо, що саме з їхньою допомогою ворог регулярно обстрілює Миколаїв.

Як виглядають знищені на Півдні ворожі С-300: дивіться відео