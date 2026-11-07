Основний напрямок удару – Київщина: Росія вночі била "Іскандерами" і сотнями дронів по Україні

У ніч проти 7 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Україні, випустивши ракети та 172 дрони. Сили протиповітряної оборони збили та подавили більшість повітряних цілей.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Результати відбиття атаки

Чергова російська атака розпочалась ввечері 6 листопада, а її головним напрямком стала Київська область. Противник випустив ракети "Іскандер-М"/"Циркон"/ KN-23/ С-400 із районів Брянської і Воронезької областей Росії.

Окрім ракетного озброєння, загарбники запустили 172 безпілотники типів Shahed, "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія" з різних напрямків Росії та ТОТ.

Відбивали повітряну атаку зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та розрахунки безпілотних систем. Силам оборони вдалося збити або подавити 4 ракети та 149 ворожих БпЛА, серед яких 117 – реактивні.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях,

– додали військові.

Вони також зазначили, що станом на ранок бойова робота тривала, оскільки кілька безпілотників ще перебували в повітряному просторі країни.