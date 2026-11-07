Основний напрямок удару – Київщина: Росія вночі била "Іскандерами" і сотнями дронів по Україні
У ніч проти 7 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Україні, випустивши ракети та 172 дрони. Сили протиповітряної оборони збили та подавили більшість повітряних цілей.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Результати відбиття атаки
Чергова російська атака розпочалась ввечері 6 листопада, а її головним напрямком стала Київська область. Противник випустив ракети "Іскандер-М"/"Циркон"/ KN-23/ С-400 із районів Брянської і Воронезької областей Росії.
Окрім ракетного озброєння, загарбники запустили 172 безпілотники типів Shahed, "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія" з різних напрямків Росії та ТОТ.
Відбивали повітряну атаку зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та розрахунки безпілотних систем. Силам оборони вдалося збити або подавити 4 ракети та 149 ворожих БпЛА, серед яких 117 – реактивні.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях,
– додали військові.
Вони також зазначили, що станом на ранок бойова робота тривала, оскільки кілька безпілотників ще перебували в повітряному просторі країни.
Нагадаємо, балістика била по Києву. Внаслідок атаки рух транспорту на Північному мосту призупинено. На об'єкті пошкоджено дорожнє полотно, лінію електропередач та контактну тролейбусну мережу. Крім того, вибухова хвиля понівечила п'ять вантажівок на парковці неподалік. Через обстріл постраждали п'ятеро людей.