155 бригада в повному складі далі виконує завдання в зоні бойових дій, – Генштаб

У Генштабі розповіли, що 155 бригада продовжує виконувати завдання в зоні бойових дій. Також її спроможності були посилені підрозділами БпЛА.

Повідомляє 24 Канал з посиланням Генштаб ЗСУ в коментарі Суспільному. У відомстві зауважили, що робота з недоліками у бригаді розпочалася ще до їх розголосу в ЗМІ.

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Яка зараз ситуація у 155 бригаді

В Генштабі повідомили, що 155 бригада повним складом продовжує виконувати бойові завдання, утримуючи закріплену за нею смугу оборони. Її спроможності підсилено підрозділами БпЛА.

"Робота над усуненням низки недоліків, оприлюднених у ЗМІ, тривала й до появи публікацій", – зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, скандал розгорівся після публікацій у ЗМІ, де йшлося про проблеми з організацією, формуванням і забезпеченням 155-ї бригади. Зокрема, повідомлялося про СЗЧ близько 1700 військовослужбовців, деякі військовослужбовці втікали ще під час навчань у Франції.

Також на цю ситуацію відреагував командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий. Він зауважив, що озвучені проблеми можна було вирішити на місцях командирами всіх рівнів.