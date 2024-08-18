OSINT-дослідники знайшли окупанта, який наказав обезголовити військового ЗСУ

Волонтери OSINT-спільноти Molfar знайшли персональну інформацію командира 155-ї окремої бригади морської піхоти Росії. Саме це формування днями опублікувало моторошне відео.

Так, бійці 155 бригади оприлюднили кадри з, як стверджується, відрізаною головою українського військовослужбовця, насаджену на кіл. Воєнний злочин, ймовірно, скоїли на КПП "Колотилівка" в Бєлгородській області.

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Військовий злочинець 155 бригади

Так, дослідники агенства Molfar ідентифікували "Пушкаря", який є командиром 155 бригади і міг віддати наказ обезголовити українського військового. Ним виявився Денис Віталійович Пушкарьов.

Денис Пушкарьов, що міг віддати наказ на обезголовлення / фото Molfar

Денис Пушкарьов народився 8 травня 1982 року. Навчався у МБОУ СОШ 89, міста Челябінськ, а згодом вступив у ЮУрГУ (НИУ), Південно-Уральський державний університет.

До 24 лютого 2022 року окупант працював системним адміністратором і копірайтером, був учасником МММ. Також Пушкарьов був помічений у криптовалютних оборудках і мав борги та судимість за незаконне виготовлення / зберігання наркотичних речовин.

Також дослідники знайшли згадку про те, що Денис Пушкарьов міг бути кулеметником спецназу "Ахмат".

Додамо! Також Molfar у своєму телеграм-каналі опублікували й інші дані Пушкарьова, включно з соціальними мережами, телефонами, адресами, картками.

Зазначимо, що СБУ вже відкрили кримінальну справу за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.