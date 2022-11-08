ЗСУ підтвердило бунт російських морпіхів під Павлівкою: туди їдуть "карателі"

В українській армії підтвердили, що справді в районі Бахмута, Авдіївки та Вугледару ворог має великі втрати. А 155 російська бригада через них поскаржилась губернатору.

Відповідну інформацію в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він підтвердив великі втрати 155 бригади. Попри це Росія вважає, що окупантів треба "виховувати".

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У ворожу 155 бригаду їдуть офіцери-вихователі

Маємо за цю добу (8 листопада – 24 канал) перехоплення, що з Тихоокеанського флоту Росії до них (155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту – 24 канал) їдуть офіцери-вихователі, колишні політруки,

– пояснив Сергій Череватий.

Мета цих офіцерів-вихователів – погасити бунт та підняти морально-психологічний стан окупантів. Останнього в росіян немає з часу нападу Росії на Україну.

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявив також, що:

в напрямку Вугледара завжди були інтенсивні штурмові дії;

однак вони стали ще інтенсивнішими, коли сили Росії підсилили морською піхотою.

"Тому в них почався певний рух, вони навіть починали трохи просуватися. Але ціною досить важких бойових зусиль наших військовослужбовців, які спочатку вразили їх вогнем, а потім відкинули, не дали прорвати їм нашу лінію оборони", – заявив Сергій Череватий.

Він нагадав, що напрям біля Вугледара завжди був важливий.

Коротко про бунт 155 бригади росіян

6 листопада 155 бригада морської піхоти тихоокеанського флоту Росії заявила, що в боці Павлівки на Донеччині в них вже 300 "двохсотих", "трьохсотих" та зниклих безвісти. Через це вони написали листа губернатору.

Попри офіційні заяви, навіть пропагандисти визнали факт втрат та заявили, що бригаду треба евакуювати, проте такої можливості немає.

Після розголосу в міноборони Росії нарешті прокоментували інцидент. Проте назвали події "ефективними наступальними діями" в напрямку Вугледара.

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