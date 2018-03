Виявляється, що прогулянка – це не просто спосіб переміститися з пункту А в пункт Б, але й хороший спосіб дбати про своє здоров'я.

15 причин ходити пішки хоча б 15 хвилин в день

1. Піднімає настрій

Прогулянки піднімають настрій, особливо якщо крокувати не в спортзалі, а на відкритому повітрі. Більш того, медики наголошують, що це хороший метод від депресії.

2. Пробуджує креативність

Якщо ви втратили натхнення і не знаєте, як його повернути, вирушайте на енергійну прогулянку. Ходьба покращує конвергентний і дивергентний види мислення, обидва вони тісно пов'язані з творчістю.

3. Чи допоможе боротися з проявами алергії

У сезон алергій хочеться забарикадуватися будинку, щоб захиститися від подразників і позбутися від чхання, сліз, свербіння. Однак вчені не підтримують таку стратегію. За даними досліджень, ходьба і біг ефективно усувають сімптомиhe effect of acute exhaustive and moderate intensity exercises on nasal cytokine secretion and clinical symptoms in allergic rhinitis patients алергії.

4. Знижують ризик метаболічного синдрому

Метаболічний синдром – це комплекс проблем зі здоров'ям, що включає в себе підвищений кров'яний тиск, високий рівень цукру в крові, зайва вага. Він є провісником діабету, хвороб серцево-судинної системи, ранньої смерті. Метаболічний синдром з'являється через сидячий спосіб життя. Енергійна ходьба може стати відмінним варіантом в боротьбі за здоров'я.

5. Продовжують життя

Щоденні тренування допоможуть продовжити життя на сім років. Також є великий шанс, що ці додаткові роки ви проживете із задоволенням, так як люди, які ходять пішки, відчувають себе щасливіше.

6. Допомагають економити

Абонемент у фітнес-клуб і заняття з тренером можуть коштувати дорого. Щоб ходити пішки, не потрібно ніякого додаткового обладнання. Навіть витрачатися на спеціальне взуття не потрібно, достатньо вибрати зручне взуття.

7. Продовжує молодість

Дослідження показують, що в людей, які регулярно ходять пішки, клітини є значно молодшими, ніж в тих, хто пішки не ходить. Аеробні навантаження допомагають зберегти і подовжити теломерні ділянки хромосом, які коротшають з віком, і зменшують біологічний вік людини.

8. Нормалізовує сон

Люди, які регулярно ходять пішки, краще і міцніше сплять, рідше страждають від безсоння, у них немає проблем з довгим засипанням та іншими порушеннями. А повноцінний відпочинок – один з ключових чинників довгого і здорового життя.

9. Знижує стрес

Стрес в сучасному світі є доволі частим явищем, і він завдає серйозної шкоди фізичному та психічному здоров'ю. Ходьба – швидкий і ефективний спосіб заспокоїтися, адже вона допомагає нормалізувати рівень кортизолу і очистити розум.

10. Стимулює роботу мозку

Ходьба корисна не тільки для тіла, але і для мозку. Регулярні прогулянки покращують пам'ять, пізнавальні здібності, навички навчання, а також зменшують ризик розвитку деменції і хвороби Альцгеймера.

11. Знеболює

Останнє, про що думає людина, що страждає від хронічного болю, – це про регулярні прогулянки. Однак вчені виявили, що ходьба може допомогти боротися з болем. Навіть якщо прогулянки не позбавлять від болю повністю, вони дозволять легше з ним справлятися.

12. Зміцнює кістки

Щільна кісткова тканина робить кістки сильнішими і допомагає уникнути остеопорозу, деформації хребта та інших проблем з опорно-руховим апаратом. І ходьба – один із способів зміцнити свої кістки.

13. Покращує зір

Вікові проблеми із зором рано чи пізно торкнуться кожного. Але регулярні аеробні навантаження, в тому числі і ходьба, помогають зберігати очі здоровими досить довго. Згідно з дослідженнями, люди, які регулярно прогулювалися, рідше страждали від дегенерації сітківки і втрати зору, пов'язаної з віком.

14. Спонукає проводити час з близькими

У ходьбі на самоті є багато переваг, але набагато веселіше вирушити на прогулянку в компанії. Це відмінна можливість поспілкуватися з друзями і сім'єю, виключивши відволікаючі чинники на зразок комп'ютера і телевізора.

15. Профілактика від хвороб

Піші прогулянки називають чарівною таблеткою, яка здатна протидіяти раку, діабету, хворобам серця і легенів. І у прогулянки, на відміну від справжніх ліків, немає побічних ефектів, на неї не потрібен рецепт.