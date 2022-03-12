16 днів війни: Зеленський звернувся до українців проти ночі 12 березня
12 березня 2022 , 00:45Читать новость на русском
Володимир Зеленський звернувся до українців після 16 днів війни, яку Росія почала проти України. Президент сказав, що наші люди є міцним народом сталевої країни.
Відповідне звернення президента з'яивилось в ніч проти 12 березня. Тобто після 16 днів активної боротьки України за свою незалежність.
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Міцний народ сталевої країни
Міцний народе сталевої країни! Саме так військові відповідають командуванню у Кремлі на питання, що заважало їм захопити Україну за чотири доби,
– сказав Верховний Головнокомандувач Збройних сил України.
Додав, що ця інформація не перевірена, але цей факт – безперечний.
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