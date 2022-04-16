16 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів: Верещук назвала основні напрямки
Джерело:телеграм Ірини Верещук
В Україні продовжують евакуацію людей з гарячих точок. У суботу, 16 квітня, відкриють 9 гуманітарних коридорів, через які можна буде виїжджати до безпечних місць.
Про відкриття гуманітарних коридорів 16 квітня у своєму телеграмі розповіла міністерка Ірина Верещук. Більшість із них запрацює у Луганській області.
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Маршрути для евакуації на 16 квітня
З Маріуполя, Бердянська, Токмака й Енергодара запрацює гуманітарний коридор до Запоріжжя. Виїхати можна буде на власному транспорті.
Евакуаційні автобуси все ще не можуть виїхати по людей. Причиною цього є погодні умови, які розмили дорогу на ділянці маршруту між Запоріжжям і містом Василівка.
- Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів – проспект Хіміків, 28.
- Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вулиця Сосюри, 324.
- Попасна – Бахмут. Місце зборів – вулиця Первомайська, 42.
- Гірське – Бахмут. Місце зборів – вулиця Гагаріна, 13.
- Рубіжне – Бахмут.
Маршрути евакуації на 16 квітня / Телеграм Кирила Тимошенка
Гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ,
– додала вона.
Нагадаємо, що раніше і міністерка Ірина Верещук, і представники місцевої влади у гарячих точках закликали містян евакуюватися, якщо така можливість є. На жаль, окупанти зараз зосереджують усю свою силу на Сході, тож активні бойові дії у цьому регіоні триватимуть.
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