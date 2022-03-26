16 400 ліквідованих окупантів і багато знищеної техніки: свіжі втрати ворога

У Генеральному штабі опублікували свіже зведення про втрати російської техніки та живої сили. Так, станом на 26 березня уже не дорахуються близько 16 400 найманців, яких відправили воювати проти України.

Ворог продовжує зазнавати втрат на усіх можливих фронтах. Українські бійці нищать не лише російську техніку, а й самих росіян. Станом на суботу, 26 березня, можемо сказати про те, що окупантів стало на 16 400 менше.

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Втрати ворога станом на 26 березня

Особовий склад – близько 16 400 осіб;

Танки – 575 одиниць;

Бойові броньовані машини – 1 640 одиниць;

Артилерійські системи – 293 одиниці;

РСЗВ – 91 одиниці;

Засоби ППО – 51 одиниця;

Літаки – 117 одиниць;

Гелікоптери – 127 одиниць;

Автомобільна техніка – 1 131 одиниця;

Кораблі / катери – 7 одиниць;

Цистерн з паливом – 73 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56 одиниць;

Спеціальна техніка – 19 одиниць;

Пускові установки ОТРК / ТРК – 2 одиниці.

Зазначимо, що усі дані уточнюються. У Генштабі наголошують, що точний підрахунок ускладнюється, адже бойові дії все ще тривають.

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