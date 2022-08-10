Нічні вибухи у Миколаєві та знищені опорні пункти ворога на Півдні: основне за 168 день війни

В Україні триває вже 168 день повномасштабної війни. Наші захисники та захисниці продовжують стримувати ворога на всіх фронтах.

Ми зібрали головні новини пов'язані з війною за 10 серпня. Більше – читайте у матеріалі 24 каналу.

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06:00 росіяни продовжують вправлятись у своєму цинізмі. окупанти прагнуть скликати Радбез ООН. А роблять вони це для того, щоб продовжувати оббріхувати Україну. Мовляв, ми самі стріляємо по Запорізькій АЕС.

05:49 Світлана Тихановська створила перехідний білоруський уряд. Лідерка об'єднаної білоруської опозиції переконана, що відповідний уряд повинен працювати на забезпечення головних цілей. Серед них:

захищати незалежність і суверенітет білорусі;

представляти національні інтереси;

робити фактичну деокупацію країни;

відновити конституційну законність і порядок;

розробити та реалізувати заходи щодо припинення незаконного утримання влади;

забезпечити транзит влади від диктатури до демократії;

створити умови для проведення чесних та вільних виборів;

розробляти та виконувати рішення, необхідні для досягнення демократичних змін у білорусі.

05:04 Переселенка Оксана Дубик розповіла, як вона намагалась виїхати з окупованого Маріуполя. Жінка зазначила, що на блокпостах російські бійці були п'яними, а також наколеними. Крім того, вони відбирали у містян, які хотіли врятуватись, останні гроші.

04:51 Радник глави ОП Михайло Подоляк прокоментував вибухи на аеродромі у Криму. Він підкреслив, що Україна не має жодного стосунку до того, що сталось напередодні на окупованому півострові.

04:06 Поблизу білоруського кордону прикордонники виявили зброю окупантів. Спочатку її перевірять, а після цього передадуть ЗСУ. Зауважимо, що знахідка була на Чернігівщині, а містила вона:

понад 1600 набоями калібру 5,45 міліметра;

цинк з більш ніж чотирма сотнями набоїв калібру 7,62 міліметра;

одну реактивну протитанкову гранату 22 та одну РПГ-26;

корпус гранати Ф-1 без запалу;

три корпуси гранат РГД-5 без запалу;

чотири запали уніфікованого запалу ручної гранати модернізовані;

один підствольний гранатомет ГП-25;

дві протитанкові міни з підривниками.

03:18 В адміністрації Байдена розповіли, чи вважають цілі у Криму законною мішенню для нашої держави. Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу підкреслила, що США підтримують дії, спрямовані на збереження суверенітету та цілісності України.

03:06 Олексій Арестович озвучив ймовірні версії вибухів у Криму. Радник глави ОП зазначив, що до них можуть бути причетними місцеві партизани. Не виключається й використання озброєння українського виробництва з пристойною дальністю атаки.

02:26 В ОК "Південь" поділились черговими досягненнями наших військових у регіоні. За минулу добу ЗСУ вдалось влучити у 2 опорні пункти росіян. Вони розташовані за понад 40 кілометрів від Херсона. Також вдалось знищити:

35 окупантів;

6 одиниць броньованої й автомобільної техніки, серед яких були 1 танк Т-72 та 1 командно-штабна машина.

01:45 Неспокійною була ніч для мешканців Миколаєва. Під час повітряної тривоги там пролунали вибухи. Нагадуємо про те, що окупанти продовжують тероризувати та знищувати Україну. Тож не ігноруйте сирени та переходьте до укриттів.

01:43 Ввечері 9 серпня під час повітряних тривог мешканці Запоріжжя чули вибухи. Згодом з'явилась інформація про ефективну роботу сил ППО. Якщо говорити про кількісний еквівалент, то у ворога стало щонайменше на 2 ракети менше.

01:14 Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що поблизу міста ЗСУ вкотре "підсмажили" російських військових. Там чули два вибухи, після яких у небо здійнявся густий дим.

00:03 Глава Запорізької ОВА Олександр Старух висловив припущення щодо можливої катастрофи на ЗАЕС. Він зауважив, що в такому випадку необхідно буде евакуювати 275 тисяч людей з трьох областей нашої країни: Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської.