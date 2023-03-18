Була потужна "бавовна" на полігоні окупантів, – Чубаров про цікаві події в Криму
17 березня пізно ввечері у селищі Перевальне, що поблизу Сімферополя, були сильні вибухи. Там розташовані потужні військові підрозділи.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він підкреслив, що в зазначеному місці давно був полігон, а наразі там базуються військові підрозділи окупаційної армії.
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"Є такі сфери, де не хочеться поспішати, поки це не буде прокоментовано, скажімо, спецслужбами українськими, або спецпідрозділами ЗСУ. Але я точно можу сказати, що вчора пізно ввечері була "бавовна". Люди нам писали, що дуже потужні були вибухи. Не думаю, що вночі перед можливим прильотом Путіна там влаштували якісь навчання", – підкреслив спікер.
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"Бавовна" в Севастополі
Зранку 18 березня вибухи пролунали й у Севастополі, повідомив Рефат Чубаров. Він іронічно описав паніку росіян в пабліках і їхні страхи щодо потужної "бавовни". Натомість так званий "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про "планове навчання".
Деякі експерти вважають, що в умовах такого крайнього напруження та в умовах заходів безпеки, можливо, було зіткнення одного з підрозділу російського з іншим. Випадково, помилково, але такі речі відбуваються в таких ситуаціях,
– сказав голова Меджлісу.
Візит Путіна до Криму: що відомо
- 18 березня з’явилася інформація, що Владімір Путін прибув до Севастополя. Рівно 9 років відбувся фейковий "референдум" і "приєднання" Криму до Росії.
- Українське МЗС відреагувало на цю подію та нагадало, що зрежисоване Кремлем "дійство" під прицілом автоматів суперечило Конституції і законам України, грубо порушило норми міжнародного права та не було визнано міжнародною спільнотою.
- Відзначимо, військові експерти вважають, що у звільнені Криму є два варіанти: обидва військовим шляхом.