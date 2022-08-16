Потужні вибухи біля Джанкоя, ракетний обстріл Житомирщини: головне за 174 день війни

Наші воїни не втомлюються захищати Україну та гнати ворога подалі. Одні з найважчих боїв тривають на Сході та Півдні.

Ми зібрали найважливішу інформацію про 174 день війни. Про ключові події дня, який наближає Україну до перемоги, читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Невдалий штурм ворога, Рада продовжила воєнний стан: головне за 173 день війни

18:16 Володимир Зеленський дав інтерв'ю The Washington Post.

Головне

Українців не попередили про загрозу повномасштабного нападу окупантів, щоб не спричинити загальну паніку. Вона дала б окупантам велику перевагу. Зеленський зауважив, що від жовтня 2021 року Україна щомісяця втрачала б 7 мільярдів доларів. За словами президента, "у той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні".

Україна у момент повномасштабного вторгнення була максимально сильною у міру своїх можливостей.

Найважливіша санкція проти росіян – закрити кордони. Громадяни країни-окупантки мають жити у своєму світі, поки не змінять свою філософію.

16.37 Валентин Різниченко – голова Дніпропетровської ОВА – повідомив, що окупанти обстріляли Нікопольський район. Ворог вдарив по житлових кварталах Нікопополя. Загалом зафіксували:

20 реактивних снарядів – з "Градів";

10 – зі ствольної артилерії.

За попередніми даними, постраждали 4 людей. Окупанти понівечили декілька приватних будинків. Спалахнули пожежі.

16:28 У Нікопольській РВА сповістили про відбій тривоги. Після повідомлень про вибухи, які публікували ЗМІ, наголосили, що, за попередніми даними, обійшлося без жертв. Однак людей попередили, що без потреби на вулиці краще не перебувати.

15:51 Віталій Бунечко – голова Житомирської ОВА – повідомив, що, на щастя, немає жертв ракетного удару по Житомирщині. Місцевих жителів закликали не ігнорувати сповіщень про повітряну тривогу.

15:27 Сергій Гайдай повідомив, що до Лисичанська, вочевидь, укотре завітала "бавовна". Голова Луганської ОВА зауважив, що "Луганщина нищить окупантів".

15:24 Сергій Сухомлин – Житомирський міський голова – заявив, що після "бавовни" поблизу Джанкоя росіяни можуть мститися – бити по цивільних об'єктах.

15:09 ЗМІ повідомили про вибухи у Нікополі. Місцевих жителів попередили про загрозу артобстрілу.

15:07 Володимир Зеленський ввів до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача:

Василя Малюка – першого заступника глави СБУ;

Ігоря Танцюру – командувача Сил територіальної оборони ЗСУ;

Віктора Хоренка – командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Зі Ставки верховного головнокомандувача президент вивів:

Івана Баканова;

Григорія Галагана;

Юрія Галушкіна.

14:07 У багатьох областях України пролунала повітряна тривога. Не ігноруйте сирени та залишайтесь в укриттях до повідомлень про відбій. Це може врятувати вам життя.



Сирени пролунали у багатьох областях України / Скриншот карти

13:55 Кількість загиблих внаслідок вибуху у торговому центрі в Єревані зросла. Станом на 16 серпня відомо, що жертвами вибуху у ТЦ "Сурмалу" стали 16 людей.

13:33 Надійшла додаткова інформація щодо вибухів поблизу Сімферополя. Як зазначив Рефат Чубаров, біля аеродрому "Гвардійське" лунають вибухи, а також у небо здіймається чорний дим.

У той самий час надійшла інформація про те, що Україні вдалось повернути тіла ще 19 своїх полеглих захисників. Про це розповіли у Мінреінтеграції.

13:23 У прикордонних з білоруссю областях пролунала повітряна тривога. Мовиться про Житомирську, Київську, Рівненську, а також Волинську. Відомо, що під час неї ворог випустив ракети по Житомирщині. Глава ОВА підтвердив кілька вибухів.

13:05 Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, скільки повітряних суден ворога вже вдалось знищити. Мовиться про понад 400 літаків і вертольотів, яких в окупантів більше немає.

12:13 російські загарбники повідомили про нову серію вибухів неподалік Сімферополя. Так, під обстріл потрапив склад, розташований у селі Гвардійське. Кажуть, що по ньому влучив БпЛА малого розміру.

11:56 Володимир Зеленський відреагував на петицію про можливість виїзду за кордон чоловіків без військового досвіду. Він зазначив, що це можна буде зробити лише за умови завершення воєнного стану в Україні. Нагадаємо, що його напередодні продовжили до 21 листопада.

11:51 Сергій Братчук також розповів, що активна ворожа авіація, а також російські кораблі досі перебувають у морі. Тож загроза обстрілів як області, так й інших регіонів нашої держави залишається все ще дуже високою.

11:21 Речник Одеської ОВА Сергій Братчук прокоментував вибухи в Криму. Він зауважив, що таким "феєрверком" півострів намагається повернутись до України. На думку речника ОВА, уже давно настав час Криму знову стати частиною нашої держави, відірвавшись назавжди від окупантів.

Це цікаво Біля Джанкоя детонує склад з боєприпасами, людей евакуйовують: що відомо про "бавовну" в Криму

10:41 Правоохоронці продовжують відстежувати та затримувати поплічників ворога. Так, вдалось взяти під варту колаборанта, який допомагав загарбникам завдавати удару по Запоріжжю. Пізніше чоловік планував стати частиною "розстрільних груп" окупантів. Вони займаються катуванням, а також вбивством українських захисників. Але, на щастя, його затримали до цього.

10:06 Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що у місті пролунали 2 вибухи. Внаслідок цього окупанти залишились без ефірного мовлення. "Бавовну" привезли у район підстанції, а сталось це близько 07:00. Міський голова не виключає, що до цього приклали свою руку партизани.

09:34 російські загарбники у ніч проти 16 серпня випустили по Харкову 7 ракет з Бєлгорода. На щастя, минулося без постраждалих. Пошкоджень зазнали лише об'єкти, розташовані поблизу епіцентрів влучання. Як зауважили правоохоронці, ворог міг атакувати місто ракетами С-300.

09:02 Надійшла інформація щодо ситуації в регіонах за ніч проти 16 серпня. Розповідаємо найважливіше.

Дніпропетровщина. окупанти обстріляли Нікопольський і Криворізький район. Відомо про двох поранених, понищені 9 приватних будинків, гаражі, склади, а також техніку агропідприємства.

окупанти обстріляли Нікопольський і Криворізький район. Відомо про двох поранених, понищені 9 приватних будинків, гаражі, склади, а також техніку агропідприємства. Харківщина. Ракетами, а також РСЗВ окупанти обстріляли обласний центр. Відомо про влучання по відкритих територіях Індустріального, Холодногірського, а також Салтівського районів. Відомо також про пошкодження цивільної, освітньої, промислової інфраструктури, а також будинків.

Ракетами, а також РСЗВ окупанти обстріляли обласний центр. Відомо про влучання по відкритих територіях Індустріального, Холодногірського, а також Салтівського районів. Відомо також про пошкодження цивільної, освітньої, промислової інфраструктури, а також будинків. Луганщина. Зранку ворог обстрілює з артилерії позиції ЗСУ, а також населені пункти довкола. Вночі зафіксували чотири танкові атаки, а також чотири авіаудари.

Зранку ворог обстрілює з артилерії позиції ЗСУ, а також населені пункти довкола. Вночі зафіксували чотири танкові атаки, а також чотири авіаудари. Донеччина. Вночі ворог обстріляв Слов'янськ. Відомо про руйнування кількох приватних будинків. Зранку ж під вогонь потрапила промислова зона Костянтинівки. На щастя, минулось без жертв. Крім того, вночі були ракетні обстріли Краматорська та селища міського типу Ясногірка. Про постраждалих інформації наразі немає. Водночас проти ночі у місті Курахове ворог бив по об'єктах критичної інфраструктури.

Вночі ворог обстріляв Слов'янськ. Відомо про руйнування кількох приватних будинків. Зранку ж під вогонь потрапила промислова зона Костянтинівки. На щастя, минулось без жертв. Крім того, вночі були ракетні обстріли Краматорська та селища міського типу Ясногірка. Про постраждалих інформації наразі немає. Водночас проти ночі у місті Курахове ворог бив по об'єктах критичної інфраструктури. Миколаївщина. Цієї ночі під ворожий обстріл потрапило селище міського типу Березнегувате. Загинула одна людина та ще одна зазнала поранень. Руйнувань зазнали житлові будинки.

09:00 У мережі з'явилось відео, на якому можна побачити ранкову "бавовну" поблизу Джанкоя, що у Криму. Ролик, ймовірно, демонструє потужний вибух на складі з боєприпасами окупантів.

Біля Джанкоя зранку 16 серпня сталася потужна "бавовна": дивіться відео

08:56 У Генштабі ЗСУ повідомили про актуальні втрати ворога станом на 16 серпня. Відомо, що нашим військовим вже вдалось ліквідувати 43 900 російських бійців, а упродовж минулої доби лави "двохсотих" поповнили 150 окупантів.



Актуальні втрати ворога станом на 16 серпня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

08:31 російські загарбники вночі обстріляли Дніпропетровщину "Градами" та "Ураганами". Внаслідок ворожої атаки мирні мешканці області зазнали поранень. Також відомо про пошкодження зерносховищ.

08:12 російські військові у ніч проти 16 серпня обстріляли Краматорськ. Ворог поцілив у приватний сектор. Внаслідок цього руйнувань зазнали оселі мирних мешканців. За попередньою інформацією, минулось без жертв.

07:58 З України вирушило чергове судно з продовольством для Африки. Балкер транспортує 23 тисячі тонн пшениці.

07:43 Неспокійним був ранок на окупованих територіях. Мешканці Донецька та Криму повідомили про свіжі запаси "бавовни". Конкретної інформації щодо першого немає. Натомість на півострові спалахнула підстанція поблизу Джанкоя, а також детонують боєприпаси на складі у Майському.

07:27 У Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу на Сході окупанти провели наступ відразу на кількох напрямках. Нашим військовим вдалось не лише зупинити, а й відкинути.

04:52 У Верховній Раді ухвалили законопроєкт, який передбачає примусове вилучення майна під час війни. Відповідне рішення дозволить прискорити термін переходу промисловості на військові рейки. Передовсім мовиться про важку промисловість, а також машинобудівну галузь.

03:29 ООН готова підтримати відправлення місії МАГАТЕ до Запорізької АЕС. Але зробити це зможуть лише за згодою України та росії, підкреслив генсек ООН Антоніу Гутерреш.

03:01 Неспокійною була ніч для мешканців Харкова. У місті пролунало кілька вибухів. Відомо, що ворог обстріляв відразу 5 районів. За попередньою інформацією, наданою мером Ігорем Тереховим, мовиться про Шевченківський, Київський (центр міста), Салтівський, Індустріальний і Холодногірський.

02:14 Україна продовжує отримувати зброю від міжнародних партнерів. Так, з Латвії до нас прибули ще 6 гаубиць М109. Вони вже допомагають ЗСУ знищувати ворога.

01:34 У більшості областей України вдруге за ніч пролунала повітряна тривога. Нагадаємо, що ігнорувати сирени не можна ні в якому разі, адже ворог може атакувати абсолютно будь-який об'єкт. Зокрема й житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

01:27 В ОК "Південь" розповіли про здобутки наших військових у регіоні за минулу добу. У відомстві зазначили, що на Південнобузькому напрямку ситуація залишається стабільно складною, але контрольованою. З усім тим, нашим захисникам вдалось знищити:

23 окупантів;

152-міліметрову гармату-гаубицю;

7 одиниць броньованої та автомобільної техніки;

ворожий пункт постачання боєприпасів у Сухому Ставку.

01:16 Поблизу Донецька та Луганська знову розцвіла "бавовна". Її завезли на склади окупантів. Спочатку її чули на околиці окупованого селища Нижня Кринка, що у Макіївській агломерації. Пізніше повідомили про вибухи у селищі Родакове, що в Алчевському районі Луганщини.

00:39 У Нідерландах невдовзі винесуть вирок у справі збитого літака MH17. Його судді планують ухвалити 17 листопада 2022 року.