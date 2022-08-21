Вибухи у Харкові, Одесі й Миколаєві та шалені втрати ворога на Півдні: основне за 179 день війни

ЗСУ від 24 лютого відбивають масштабні атаки росіян. Ворог зазнає все більших втрат.

Найгарячіші бої йдуть на Сході та Півдні. Про ситуацію на передовій та інші важливі події – читайте у матеріалі 24 каналу.

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05:43 На Харківщині посилили комендантську годину. До 25 серпня вона починатиметься раніше – об 19:00. А причиною цього рішення є День Незалежності, який ворог може використати для того, щоб скоїти черговий теракт проти мирного населення нашої держави.

04:49 Заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич натякнув на п'яту статтю НАТО. Це сталось після того, як росія привезла під Калінінград гіперзвукові ракети "Кинжал". Таким чином високопосадовець вирішив нагадати, що держава захищена від будь-яких загроз з боку країни-агресорки.

03:03 По всій Україні лунала повітряна тривога. Під час неї повідомляли про вибухи, які чули на Одещині.

02:32 В ОК "Південь" поділились інформацією щодо ситуації в регіоні за минулу добу. Там нашим військовим вдалось знищити склади боєприпасів окупантів у Чорнобаївці, а також Старицях. Крім того, ворог зазнав чималих втрат, зокрема:

75 загарбників,

корпусна самохідна гармата "Гіацинт-С",

2 ворожі танки Т-72,

6 одиниць броньованої техніки.

01:35 Неспокійною була ніч для кількох міст України. Ворог відкривав вогонь по Харкову, Миколаєву та Нікополі. Там чули вибухи.

00:32 Тим часом під Москвою вибухнув позашляховик із донькою головного "ідеолога путіна" алєксандра дугіна. Відомо, що водій загинув на місці. Також є інформація, що така ж доля спіткала доньку самого ідеолога. Крім того, стало відомо, що дугін мав їхати з нею в автомобілі, але в останній момент він сів в інше авто.

00:19 міністр оборони росії сєргєй шойгу заявив про початок серійного виробництва ракет "Циркон". Зазначимо, що це гіперзвукові снаряди ворога. Крім того, в країні-агресорці продовжать випускати старішу модель – "Кинжал".