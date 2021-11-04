18 тисяч тонн дипломатії, – Кулеба привітав флагман 6-го флоту США у Чорному морі

Флагман американського шостого флоту USS Mount Whitney 4 листопада увійшов у Чорне море. Глава МЗС Дмитро Кулеба привітав американський військовий корабель та наголосив, що така присутність сприятиме безпеці в регіоні.

Про це голова МЗС написав у соцмережах. Кулеба зазначив: Україна рішуче підтримує посилення присутності партнерів по НАТО в регіоні.

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Україна та США готові разом працювати над безпекою в Чорному морі

Ми готові разом працювати над зміцненням безпеки Чорного моря. Додаткові 18 400 тонн дипломатії, безсумнівно, допоможуть цій меті,

– наголосив Кулеба.

Про те, що флагманський корабель USS Mount Whitney увійшов у Чорне море, повідомили у твітері Шостого флоту США. У дописі зазначили, що проводитимуть планові морські операції з партнерами по Північноатлантичному альянсі у Чорноморському регіоні.

Раніше у Чорне море увійшли USS Porter та USNS John Lenthall

USS Mount Whitney долучився до інших військових кораблів США, які вже були в акваторії. Мовиться про ракетний есмінець USS Porter та судно USNS John Lenthall.

Раніше Росія почала стежити за есмінцем США, який увійшов в Чорне море

Що відомо про USS Mount Whitney:

Це – флагманський корабель 6-го американського флоту.

Названий на честь гори Вітні – найвищої вершини Сьєрра-Невада.

Брав участь в численних операціях в Атлантичному та Індійському океанах, Середземному та Карибському морях.

У 2008 році доставляв гуманітарні вантажі в Грузію під час війни між Грузією та Росією.

З 2011 року виконує місію у Середземному морі.

1 листопада 2021 року взяв курс на Чорне море.

Текст публікації Дмитра Кулеби:

Ласкаво просимо, USS MountWhitney. Україна закликає та рішуче підтримує посилення присутності наших партнерів із США та НАТО в регіоні. Ми готові разом працювати над зміцненням безпеки Чорного моря. Додаткові 18 400 тонн дипломатії, безсумнівно, допоможуть цій меті.